Шахраї видають себе за Міненерго: як українцям не потрапити на гачок

Українців попередили про небезпечну розсилку "від Міненерго" / Колаж: Главред, фото: Freepik, скриншот/Міненерго

Основне:

Шахраї розсилають фішингові листи, маскуючись під Міненерго та вимагаючи оплат

У вкладеннях міститься шкідливе ПЗ, що може відкрити доступ до ваших даних

Міненерго закликає не відкривати файли, не переходити за посиланнями

Українців попередили про небезпечну фішингову розсилку, що надходить нібито від Міністерства енергетики. Про інцидент повідомили у пресслужбі відомства, наголосивши: ці листи — повна підробка і не мають жодного стосунку до Міненерго.

У міністерстві зазначають, що шахраї розсилають електронні повідомлення з закликами до оплати та вкладеними файлами або посиланнями, які пропонують завантажити. Саме ці вкладення, застерігають фахівці, можуть містити шкідливе програмне забезпечення, здатне відкрити зловмисникам доступ до комп’ютера та персональних даних.

У Міненерго підкреслили, що жодних подібних розсилок відомство не здійснює, і закликали громадян бути максимально обережними.

Що категорично не можна робити:

Не відкривати вкладення у таких листах.

Не переходити за посиланнями.

Не здійснювати оплат за будь-якими вимогами з цих повідомлень.

У міністерстві просять українців поширювати інформацію та довіряти лише офіційним каналам комунікації, щоб не стати жертвою кіберзлочинців.

Про джерело: Міністерство енергетики України Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання. Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

