Шахраї видають себе за Міненерго: як українцям не потрапити на гачок

Дар'я Пшеничник
14 січня 2026, 12:58
Вкладені в листи файли можуть містити шкідливе програмне забезпечення.
Миненерго фейк
Українців попередили про небезпечну розсилку "від Міненерго" / Колаж: Главред, фото: Freepik, скриншот/Міненерго

Основне:

  • Шахраї розсилають фішингові листи, маскуючись під Міненерго та вимагаючи оплат
  • У вкладеннях міститься шкідливе ПЗ, що може відкрити доступ до ваших даних
  • Міненерго закликає не відкривати файли, не переходити за посиланнями

Українців попередили про небезпечну фішингову розсилку, що надходить нібито від Міністерства енергетики. Про інцидент повідомили у пресслужбі відомства, наголосивши: ці листи — повна підробка і не мають жодного стосунку до Міненерго.

У міністерстві зазначають, що шахраї розсилають електронні повідомлення з закликами до оплати та вкладеними файлами або посиланнями, які пропонують завантажити. Саме ці вкладення, застерігають фахівці, можуть містити шкідливе програмне забезпечення, здатне відкрити зловмисникам доступ до комп’ютера та персональних даних.

У Міненерго підкреслили, що жодних подібних розсилок відомство не здійснює, і закликали громадян бути максимально обережними.

Що категорично не можна робити:

  • Не відкривати вкладення у таких листах.
  • Не переходити за посиланнями.
  • Не здійснювати оплат за будь-якими вимогами з цих повідомлень.

У міністерстві просять українців поширювати інформацію та довіряти лише офіційним каналам комунікації, щоб не стати жертвою кіберзлочинців.

Про джерело: Міністерство енергетики України

Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання.

Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Міненерго мошенники шахрайство фейки новини України
