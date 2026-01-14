Шахраї видають себе за Міненерго: як українцям не потрапити на гачок

Основне:
- Шахраї розсилають фішингові листи, маскуючись під Міненерго та вимагаючи оплат
- У вкладеннях міститься шкідливе ПЗ, що може відкрити доступ до ваших даних
- Міненерго закликає не відкривати файли, не переходити за посиланнями
Українців попередили про небезпечну фішингову розсилку, що надходить нібито від Міністерства енергетики. Про інцидент повідомили у пресслужбі відомства, наголосивши: ці листи — повна підробка і не мають жодного стосунку до Міненерго.
У міністерстві зазначають, що шахраї розсилають електронні повідомлення з закликами до оплати та вкладеними файлами або посиланнями, які пропонують завантажити. Саме ці вкладення, застерігають фахівці, можуть містити шкідливе програмне забезпечення, здатне відкрити зловмисникам доступ до комп’ютера та персональних даних.
У Міненерго підкреслили, що жодних подібних розсилок відомство не здійснює, і закликали громадян бути максимально обережними.
Що категорично не можна робити:
- Не відкривати вкладення у таких листах.
- Не переходити за посиланнями.
- Не здійснювати оплат за будь-якими вимогами з цих повідомлень.
У міністерстві просять українців поширювати інформацію та довіряти лише офіційним каналам комунікації, щоб не стати жертвою кіберзлочинців.
Раніше Главред розповідав, що в Україні набирала популярності нова шахрайська схема. Прямо під час телефонної розмови з рахунку могли списати всі кошти.
Також повідомлялося про те, що шахраї від імені "Укрпошти" розсилають повідомлення, намагаючись заманити жертв у свої тенета. Користувачам надходить повідомлення, що нібито їм прийшла посилка, але її не вдалося доставити, і для цього потрібно оновити адресну інформацію, перейшовши за посиланням.
Крім того, в Україні активізувалися шахраї, які пропонували оформити картку для виплати у розмірі 6500 гривень для українців.
Про джерело: Міністерство енергетики України
Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання.
Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.
