Загинула мати з дітьми, є поранені: РФ вдарила по Київщині

В результаті ворожої атаки загинули мати та двоє маленьких дітей - дівчинка й хлопчик, є постраждалі.

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Росія завдала удару по Київській області / Колаж: Главред, фото: Facebook/MNSKOB

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Є загиблі внаслідок удару РФ по Київській області

Ще одна жінка та її дитина постраждали на Київщині

У Київській області є загиблі внаслідок удару країни-агресора РФ 19 вересня.

Про це повідомив голова Київської ОДА Тимур Ткаченко. Зазначається, що внаслідок ворожої атаки загинули мати та двоє маленьких дітей - дівчинка та хлопчик.

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"Жахлива трагедія у Фастівському районі… Немає слів, які могли б передати біль цієї втрати. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна трагедія", - йдеться у повідомленні.

Також у Фастівському районі внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки та автомобіль. В одному з будинків виникла пожежа, її ліквідовано.

Служби продовжують працювати на місцях і фіксувати наслідки атаки.

Подробиці ударів РФ

Крім того, ще одна жінка та її дитина постраждали внаслідок російських атак у Київській області.

"На жаль, у Вишгородському районі внаслідок ворожої атаки постраждали дві людини - мати та дитина. Постраждалих госпіталізовано до місцевої лікарні. Медики нададуть усю необхідну допомогу. <...> Ворог знову завдає ударів по цивільних об’єктах. У результаті атаки пошкоджено навчальний заклад та автобус. Рятувальники ДСНС працюють на місці та ліквідують наслідки атаки", - написав Ткаченко.

/ Facebook/MNSKOB

Як обстріли можуть позначитися на електропостачанні

Атаки на енергетичну інфраструктуру можуть призвести до перебоїв з електропостачанням навіть у разі пошкодження порівняно невеликої кількості об’єктів. Про можливі наслідки таких ударів розповів експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.

За його словами, потенційними цілями можуть ставати підстанції та інші ключові елементи енергосистеми, що забезпечують передачу електроенергії між регіонами. У разі пошкодження частини цієї інфраструктури енергетикам доводиться перебудовувати схему розподілу та перенаправляти потоки електроенергії доступними лініями.

/ Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об’єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об’єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та його передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

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