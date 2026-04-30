Що чекає на ТЦК і коли "ухилянтам" анулюють штрафи: як зміниться мобілізація

Віталій Кірсанов
30 квітня 2026, 21:10оновлено 30 квітня, 22:32
Уже в травні правила мобілізації можуть частково оновлювати або уточнювати.
Що чекає на ТЦК і коли "ухилянтам" анулюють штрафи / Колаж: Главред, фото: Оболонський районний РТЦК та СП у Києві

Коротко:

  • В Офісі Президента пропонують новий підхід до мобілізації
  • "Бусифікація" повернеться бумерангом: що чекає на ТЦК
  • "Ухилянтам" можуть зняти всі штрафи перед виборами — нардеп

В Україні з 4 травня будуть продовжені воєнний стан і загальна мобілізація. Відповідні закони сьогодні підписав президент Володимир Зеленський. Разом з тим Міністерство оборони України зараз активно працює над пропозиціями щодо оновлення або коригування принципів мобілізації.

Можливі зміни в мобілізації

За інформацією джерел ТСН.ua у Верховній Раді України, вже в травні може з'явитися законопроект із поправками до чинного законодавства. Це означає, що правила мобілізації можуть частково оновити або уточнити.

Зокрема, обговорюється зміна ролі ТЦК. Один із варіантів — обмежити їхні функції роботою з реєстром "Оберіг", фактично зробивши їх операторами бази даних. У такому разі вони могли б бути усунені від процесу оповіщення громадян.

Якщо ж таких змін не ухвалять, ТЦК продовжать виконувати свої нинішні обов'язки без змін — включаючи вручення повісток.

Також розглядається варіант передачі частини функцій ТЦК іншим структурам, зокрема поліції. Однак без чіткого перерозподілу повноважень такі зміни малоймовірні.

Посилення відповідальності

У парламенті обговорюють і посилення підходу до порушників мобілізаційного законодавства. Зокрема, їх можуть розшукувати за аналогією з боржниками по аліментах — з використанням ідентифікаційного коду та державних реєстрів.

"Тобто такі аналогії можуть чекати на тих, хто не оновив свої дані під час дії воєнного стану. Але чи буде така норма реально внесена — питання. Є думка, що якщо норми стосуватимуться лише примусових заходів, поліпшення мобілізації від цього очікувати не варто. При цьому мають передбачати і збільшення грошового забезпечення, і чіткі терміни служби, і процедури ротації", — висловлює свою думку парламентарій.

Інфографіка: Главред

Процес затримання пропонують змінити

Станом на сьогодні у Верховній Раді ознайомлюються із законопроектом 15076, який півтора місяця тому ініціював нардеп від монобільшості Сергій Грівко.

Серед іншого документом пропонується заборонити військовослужбовцям ТЦК та поліцейським неправомірно затримувати військовозобов'язаних.

Один із пунктів законопроекту сформульовано так: "Під час перевірки військово-облікових документів та вручення повісток про виклик представники ТЦК, а також поліцейські не мають права безпідставно застосовувати до військовозобов’язаних осіб та інших громадян фізичну силу та спеціальні засоби".

"Наскільки я розумію, зараз у парламентському Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки триває жвава дискусія. Відповідно, ще будуть проекти від Міноборони для врегулювання цієї ситуації. Цей законопроект порушив одну з тих тем, яку потрібно врегулювати. Сподіваюся, це буде врегульовано в пакеті законопроектів Міноборони. Є шанси на втілення ідеї. Триває жвава дискусія. Це питання потрібно врегулювати, щоб було нормальне, людське, справедливе ставлення, адже в ТЦК народжується воїн", — висловив свою думку Сергій Грівко.

На його думку, до кінця травня можливі зрушення в цьому питанні.

В Офісі Президента пропонують новий підхід до мобілізації

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "Новости.LIVE" прокоментував ситуацію з поповненням лав Збройних Сил. За його словами, хоча мобілізація життєво необхідна для виживання держави, її методи часто створюють напружену атмосферу в суспільстві.

Подоляк зазначив, що діяльність територіальних центрів комплектування (ТЦК) має подвійний ефект: з одного боку, вони виконують державне завдання, з іншого — провокують негативні емоції. Єдиним дієвим механізмом виправлення цієї ситуації він вважає перехід до потужних фінансових стимулів.

Радник ОП підкреслив, що громадяни повинні бачити чітку вигоду та захищеність для себе і своїх рідних.

"Тим, хто рекрутується, виплати мають бути швидкими та великими. Люди мають розуміти, що це непопулярно, але я розумію, що я отримаю компенсації, сім'я отримає компенсації. Тільки цим шляхом треба йти", – переконаний Михайло Подоляк.

На думку чиновника, саме соціальні гарантії та гідне матеріальне забезпечення мають стати фундаментом, який дозволить збалансувати армію в людях із внутрішнім спокоєм у країні.

Розшук ТЦК — що потрібно знати
Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред

"Бусифікація" повернеться бумерангом: що чекає на ТЦК

Після війни Україна може зіткнутися з масштабною хвилею судових позовів, пов'язаних із "бусифікацією". Про це заявив народний депутат Юрій Камельчук, підкресливши, що йдеться про десятки тисяч потенційних справ.

За його словами, багато випадків, які зараз викликають суспільний резонанс, не отримують належної правової оцінки. Звернення громадян, які могли б стати підставою для кримінальних проваджень, часто не доходять до відповідного рівня розгляду.

Водночас після війни ситуація може кардинально змінитися. Камельчук вважає, що накопичені претензії трансформуються в масові судові процеси, зокрема проти посадових осіб різних рівнів.

Окремо він звернув увагу на міжнародний аспект. За його оцінкою, подібні випадки можуть стати підставою для звернень до Європейського суду з прав людини. І у таких справах, як зазначає депутат, суд, ймовірно, стане на бік заявників.

Це означає, що держава може зіткнутися не тільки з юридичними, а й фінансовими наслідками. Йдеться про можливі компенсації, розміри яких складно прогнозувати.

При цьому Камельчук підкреслив, що питання не обмежується юридичною площиною. На його думку, після війни суспільству доведеться переосмислити підходи до прав людини, справедливості та відповідальності.

Він також наголосив, що всі подібні випадки мають отримати належну оцінку, щоб у майбутньому уникнути подібних ситуацій. Адже, за його словами, Україна бореться не лише за територію, а й за цінності — гідність, свободу та повагу до людини.

"Ухилянтам" можуть зняти всі штрафи перед виборами — нардеп

Ідея зняти всі обмеження, які були накладені на людей, що ухиляються від проходження військової служби, обговорюється і, ймовірно, буде реалізована перед виборами, заявив нардеп Камельчук.

За його словами, у певний момент перед виборами будуть скасовані всі штрафи за не оновлені дані. Однак, "це виглядає так, що ми вас побили, ми вас прощаємо", зазначив нардеп.

"Чи слід зробити це, скасувати штрафи? Однозначно так. Зробити це абсолютно нескладно. Зробити якісь майбутні податкові платежі тощо", – заявив Камельчук.

Він також розкритикував ідею карати тих, хто перебуває за кордоном. Натомість, вважає депутат, потрібно думати про те, як мотивувати цих людей повернутися в Україну.

"Замість того, щоб говорити, як поліпшити в майбутньому життя в громадах, будувати бізнес, створювати робочі місця, ми говоримо про те, як покарати тих українців, які врятувалися від війни", - зазначив Камельчук.

Він також розкритикував систему за те, що деякі чоловіки змогли втекти за кордон.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 27 квітня до Верховної Ради України було внесено законопроекти, що передбачають затвердження указів про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Водночас питання зниження мобілізаційного віку розглядається як потенційно ефективне, однак вимагає обережного та виваженого підходу, зазначив військовий журналіст і колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Також зазначається, що тривале перебування військових на позиціях без належного відпочинку негативно впливає на їхню ефективність, тому служба повинна мати чітко визначені терміни, орієнтовно 2–3 роки. Про це заявила військовий омбудсмен Ольга Решетилова.

Про джерело: ТЦК та СП

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

