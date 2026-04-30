Рідкісний випадок: у США зловили унікального двоколірного лобстера

Віталій Кірсанов
30 квітня 2026, 18:24
Вчені пояснюють незвичайне забарвлення особливостями пігменту астаксантину, який відповідає за колір панцира.
У США спіймали унікального двоколірного лобстера
У США спіймали унікального двоколірного лобстера / фото: Wellfleet Shellfish Company/Facebook

Коротко:

  • Двоколірні екземпляри трапляються приблизно один на 50 мільйонів
  • Вага лобстера перевищила 1,3 кілограма

В американському штаті Массачусетс рибалки виловили вкрай рідкісного двоколірного лобстера і передали його до Наукового акваріуму Вудс-Хоул.

Незвичайного ракоподібного виявили 16 квітня біля узбережжя Кейп-Код на борту судна "Тімоті Майкл", про що повідомило видання Popular Science.

За словами біолога-акваріумістки Джулії Стадлі, фахівці відразу почали готувати тварину до перевезення та розміщення в акваріумі. Лобстера забрали з компанії Wellfleet Shellfish Company, розташованої приблизно за годину їзди від Вудс-Хоул. Там зазначили, що такі знахідки особливо цінні для демонстрації широкій публіці.

Вчені пояснюють незвичайне забарвлення особливостями пігменту астаксантину, який відповідає за колір панцира. Зазвичай він формує різні відтінки — від червоного й оранжевого до синього, жовтого та фіолетового. Якщо ж пігменти розподіляються нерівномірно, виникають рідкісні колірні варіації.

Так, сині лобстери зустрічаються приблизно один на два мільйони, червоні — один на десять мільйонів, а альбіноси або особини кольору "цукрової вати" — один на сто мільйонів. Двоколірні екземпляри вважаються ще рідкіснішими — приблизно один на 50 мільйонів.

Як пояснила Стадлі, розділене забарвлення може виникати, коли на ранній стадії розвитку дві запліднені яйця стикаються, і одне поглинає інше. У результаті формується організм з двома наборами генетичної інформації, що і призводить до різного забарвлення сторін панцира.

Рідкісний випадок: у США зловили унікального двоколірного лобстера
Фото: Wellfleet Shellfish Company/Facebook

Іноді подібне явище пов'язане з гінандроморфізмом — станом, при якому організм поєднує ознаки самця і самки. Такі випадки зустрічаються і в інших видів тварин, включаючи птахів, комах і павуків, хоча порушення пігментації можуть відбуватися і без цього ефекту.

Лобстер також привернув увагу своїми розмірами: його вага перевищила 1,3 кілограма. Зазвичай особини з незвичайним забарвленням гірше виживають у дикій природі через слабкий камуфляж, тому такий розмір вважається рідкістю.

В акваріумі Вудс-Хоул тварина перебуватиме під наглядом фахівців і захистом від хижаків. Ім'я для нього планують обрати пізніше, після більш детального вивчення. З огляду на те, що лобстери здатні жити до 100 років, до цього рішення ставляться особливо уважно.

Передбачається, що відвідувачі зможуть побачити рідкісного омара після завершення реконструкції акваріума, відкриття якого заплановано на початок 2027 року.

Про джерело: Popular Science

Popular Science — американський науково-популярний журнал і веб-сайт, присвячений темам науки, технологій, інновацій та їх практичної користі для повсякденного життя.

Журнал заснований у травні 1872 року Едвардом Л. Юмансом як Popular Science Monthly з метою поширення наукових знань серед освічених читачів, не обов'язково професійних вчених.

У ранніх випусках публікувалися матеріали таких відомих вчених, як Чарльз Дарвін, Луї Пастер та інші.

Він активно працює в Інтернеті: з 1999 року має власний сайт, де публікуються новини, роз'яснення, тренди та проекти (DIY, технології, наука) з регулярним оновленням.

