Усик – Верховен: колишній чемпіон світу назвав головну ваду суперника українця

Руслан Іваненко
30 квітня 2026, 19:56оновлено 30 квітня, 21:00
Олександр Усик захищатиме чемпіонський пояс у Гізі проти зіркового нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.
Поєдинок Усик – Верховен відбудеться біля пірамід Єгипту / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Коротко:

  • Бій Усик – Верховен 23 травня у Гізі біля пірамід
  • На кону титул WBC у надважкій вазі

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик проведе наступний бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховен у суботу, 23 травня.

Поєдинок відбудеться в єгипетській Гізі — ринг планують встановити просто біля пірамід. Бій пройде за правилами боксу, а на кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі. Для Усика це буде добровільний захист чемпіонського поясу.

Своїми очікуваннями від цього протистояння поділився колишній чемпіон світу з боксу Тоні Белью. На його думку, Верховен зможе нав’язати боротьбу лише на старті бою, однак згодом перевага буде повністю на боці українця.

"Він (Верховен - ред.) вийде й віддасть усе без жодних вагань і не проявить жодної поваги — через це поєдинок буде цікавим приблизно шість-сім хвилин. А після цього йому влаштують болісний урок. Він великий, сміливий і небезпечний, але на цьому рівні в нього немає достатнього боксерського інтелекту. Це не спаринг", — написав Белью в X.

Олександр Усик / Інфографіка: Главред

36-річний Верховен є одним із найуспішніших кікбоксерів в історії. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією промоушену Glory, а також встановив низку рекордів організації, зокрема за кількістю перемог у титульних боях (14) та загальною кількістю перемог (28).

Повний андеркард вечора боксу включає такі поєдинки:

  • Гамза Шираз (Велика Британія) — Алем Бегіч (Німеччина),
  • Джек Каттералл (Велика Британія) — Шахрам Гіясов (Узбекистан),
  • Френк Санчес (Куба) — Річард Торрез-молодший (США),
  • Мізукі Хірута (Японія) — Маї Соліман (Австралія),
  • Басем Мамдух (Єгипет) — Джамар Теллі (США),
  • Махмуд Мобарк (Єгипет) — Майкл Калвалья (Кенія),
  • Омар Хікал (Єгипет) — Алі Ссерункума (Уганда).
Як раніше повідомляв Главред, після офіційного анонсу поєдинку між Олександром Усиком і Ріко Верховеном букмекери визначили фаворита майбутнього бою. Аналітики практично одностайно віддають перевагу українцю. Коефіцієнт на перемогу Усика становить 1,04, тоді як успіх Верховена оцінюється значно вище — 9,00.

Про персону: Олександр Усик

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

