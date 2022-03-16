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Жорсткі гарантії безпеки і закрите небо: Україна поставила умови Заходу

16 березня 2022, 14:07

Україна хоче отримати потужний пул союзників з конкретно прописаними гарантіями державної безпеки, сказав Михайло Подоляк.

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Союзники України повинні брати участь у конфлікті на боці Києва - Подоляк / ОПУ

Україна перебуває в стані повномасштабної війни з Росією. Модель нейтралітету може бути реалізовано виключно в інтересах Києва і під чіткі правові гарантії безпеки. Гаранти повинні не стояти осторонь, як наразі, а брати участь у процесах на боці української держави і негайно постачати зброю в необхідних обсягах. Держава вимагає жорстких і прямих гарантій обов'язкового закриття неба. Повинен бути створений потужний пул союзників, які забезпечать безпеку. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що Києву не потрібні моделі нейтрального статусу, які реалізовані в інших країнах. Нейтралітет може бути тільки за умови жорстких гарантій безпеки і в рамках інтересів української держави.

"Безумовно, ми розуміємо спробу наших партнерів залишитися ініціативною стороною в переговорному процесі. Звідси слова про шведську або австрійську модель нейтралітету. Але Україна зараз перебуває в стані прямої війни з РФ. Тому модель може бути тільки українською і тільки про юридично вивірені гарантії безпеки. І жодних інших моделей або варіантів", - сказав Подоляк.

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За його словами, західні союзники повинні надати чіткі гарантії безпеки, а не як у ситуації з Будапештським меморандумом. Вони не повинні стояти осторонь, коли на Україну нападають. При цьому їм слід забезпечувати негайні постачання необхідного Києву озброєння.

"Що це означає? По-перше, абсолютні гарантії безпеки. Діючі, а не протокольні або Будапештські. А значить, підписанти гарантій не стоять осторонь у разі нападу на Україну, як сьогодні. Але активно беруть участь на боці України в конфлікті і офіційно забезпечують нам негайні постачання необхідного обсягу зброї", - пояснив Подоляк.

Також він додав, що Україна вимагає жорстких гарантій закриття неба, без усіляких бюрократичних процедур.

"І, по-друге, Україна більше не хоче залежати від бюрократичних процедур, що дозволяють або не дозволяють закривати небо від тих же крилатих ракет. Нам потрібні прямі і жорсткі гарантії, що небо обов'язково буде закрито", - додав чиновник.

Радник глави ОП нагадав, що Україна, на відміну від Росії, мирна держава і ні на кого ніколи не нападала. Києву потрібен серйозний пул союзників з жорстко прописаними гарантіями безпеки.

"Додам, що Україна ніколи не була мілітаристською державою, яка нападала або планувала напасти на сусідів. На відміну від цих сусідів. Саме тому сьогодні Україна хоче мати потужний пул союзників з чітко прописаними гарантіями безпеки", - підкреслив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше тимчасова повірена США у справах України Христина Квін заявила, що НАТО не закриває повітряний простір, оскільки побоюється військового конфлікту з Росією. На її думку, виходом із ситуації має стати надання Києву літаків і ППО, щоб держава самостійно захистила своє небо.

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Михайло Подоляк новини України Офіс президента війна Росії та України
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