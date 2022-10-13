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Зеленський заявив про плани РФ завдати удару по ГТС України, щоб зняти санкції з ПП-2

13 жовтня 2022, 15:30

Москва чинитиме суттєвий тиск на Німеччину – промислового лідера ЄС і найбільшого споживача газу, вважає Володимир Зеленський.

Зеленський, ГТС
Росія перед ударом по ГТС України влаштує теракт на своїй території - Зеленський / Колаж Офіс президента, УНІАН

Росія має намір завдати ударів по газотранспортній системі України, щоб змусити Європу зняти санкції з проекту Північний потік-2. За такого сценарію росіяни скажуть, що гілка ПП-2 залишається, мовляв, єдиним маршрутом постачанеь газу з Росії до країн ЄС. Москва в даному питанні тиснутиме на Німеччину – промислового лідера об'єднаної Європи і найбільшого споживача газу. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю ZDF він зробив прогноз, згідно з яким Росія перед тим, як завдасть удару по українській ГТС, влаштує теракт на своїй території.

"Вони підірвали "Північний потік-1". Далі вони зроблять удари по ГТС України. А щоб їх не звинуватили, вони влаштують теракт у себе на території... Їм абсолютно все одно, це їх стиль. Вони підірвуть у себе щось і звинуватять нас, щоб вдарити по нашій ГТС. У такому випадку вони скажуть: "Ми просто реагували", - вважає Зеленський.

За його словами, після ударів по ГТС України Москва скаже Євросоюзу, що, мовляв, тепер немає іншої можливості постачати газ до Європи, окрім як Північним потоком-2. Інакше європейські країни залишаться без газу.

"[Скажуть]: Ми повинні запустити "Північний потік-2"... Інакше Європа залишиться без газу через Україну. Ось такий буде крок", - прогнозує Зеленський.

Як вважає президент, РФ в газовому питанні чинитиме особливий тиск на владу Німеччини, оскільки саме німецька держава залишається промисловим лідером ЄС і споживає найбільше палива.

Щоб не допустити такої ситуації, вважає гарант, потрібно діяти превентивно. Заходу слід чітко підкреслити - підриви Росією енергосистеми України не призведуть до запуску Північного потоку-2 і виведення проекту з-під санкцій.

Він вважає, що особливий тиск у цьому питанні Кремль чинитиме на владу Німеччини. Саме ця країна є промисловим лідером в ЄС і, відповідно, споживає найбільше блакитного палива.

Врятувати ситуацію можна превентивно, вважає Зеленський. За його словами, вже зараз потрібна чітка позиція Заходу: якщо Росія продовжить підривати енергосистему України, "Північний потік-2" все одно не буде запущено, а санкції не будуть зняті.

Вибухи на газопроводах Північний потік 1,2

У ніч на 26 вересня на газопроводах Північний потік-1 і Північний потік-2 виявили мінімум три витоки палива. Оператор ПП Nord Stream повідомив про одночасне пошкодження трьох ниток газопроводу. Зруйнована і одна з гілок газопроводу Північний потік-2, який не було сертифіковано через повномасштабний напад Росії на Україну.

У МЗС Швеції заявили, що газопроводи ПП-1,2 були пошкоджені в результаті вибухів. За її словами, ймовірно, стався "саботаж". У Стокгольмі збирають відомості про інцидент.

У Службі безпеки ФРН зазначили, що обидві нитки ПП-1 і одна нитка ПП-2 можуть назавжди залишитися непридатними для експлуатації. Якщо трубопроводи швидко не відремонтувати, солона вода створить корозію і зруйнує їх.

Дивіться відео ТСН - хто стоїть за вибухами на Північних потоках

Інші новини:

Володимир Зеленський ГТС Північний потік-2 війна Росії та України
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