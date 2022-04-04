"Я помилявся": президент Німеччини різко змінив свою позицію щодо ПП-2

Президент Німеччини заявив, що його підтримка Північного потоку-2 була помилкою

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив жаль щодо своєї колишньої позиції, заявивши, що його багаторічна підтримка газопроводу Північний потік-2 була очевидною помилкою, передає welt.

Федеральний президент вперше заявив про власні помилки і помилки у своїй політиці щодо Росії.

"Моє дотримання Північного потоку-2 було явно помилкою. Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила і про які нас попереджали наші партнери. Нам не вдалося створити спільний європейський дім, в який входить і Росія", - сказав він.

В останні дні Штайнмаєра критикували за те, що він не коментував власні неправильні судження, особливо під час перебування на посаді міністра закордонних справ. Тепер він сказав, що відповідальність за війну несе очільник Кремля Володимир Путін.

Його оцінка полягала в тому, що Путін не погодився б на повне економічне, політичне і моральне розорення своєї країни за своє імперське божевілля.

"Я помилявся, як і інші", - сказав він.

Нагадаємо, Російський воєначальник Ігор Гіркін, також відомий під військовим псевдонімом Ігор Стрєлков, визнав, що війна Володимира Путіна проти України мала неприємні наслідки. Ветеран армії і колишній офіцер ФСБ підтвердив, що Україні вдалося дати відсіч Росії.

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