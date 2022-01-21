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Зеленський запровадив санкції проти члена Ради безпеки РФ, суддів та кримських "чиновників"

21 січня 2022, 23:52

Рішення про впровадження санкцій щодо Лебедєва схвалила Рада національної безпеки і оборони на своєму засіданні ще 30 грудня 2021 року.

Зеленский ввел санкции / УНИАН

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти відомого російського дизайнера Артемія Лебедєва, який є арт-директором Студії Артемія Лебедєва", йдеться в відповідному указі глави держави.

Рішення про введення санкцій щодо Лебедєва прийняла Рада національної безпеки і оборони на своєму засіданні ще 30 грудня 2021 року.

Які санкції наклали на Лебедєва:

  • блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним їй майном;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинка фінансових операцій.

Санкції запровадили терміном на 5 років.

Також Зеленський погодив санкції проти російських суддів і кримських силовиків. Обмеження діятимуть протягом п'яти наступних років.

До списку санкцій потрапили 18 суддів Російської Федерації.

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Водночас, санкції були введені і проти російських "чиновників", які сьогодні проживають на території тимчасово окупованого Криму. До списку обмежень потрапили 52 особи.

Також представник президента Росії у Північно-Кавказькому федеральному окрузі Юрій Чайка опинився під українськими санкціями.

Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти кіпрської компанії Biscone Limited, міноритарного акціонера АТ "Українські енергетичні машини" (раніше – "Турбоатом"). Обмеження запроваджено указом глави держави.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

В Адміністрації Байдена раніше оголосили про те, що американська розвідка вказала на можливий план Росії зі створення провокації на Донбасі за кілька тижнів до військової операції проти України. Можливий сценарій може включати атаку на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором" з метою використання ситуації для наступу на українську державу.

Журналісти CNN з посиланням на Міністерство оборони України опублікували відомості про те, що Росія зосередила біля українських кордонів вже понад 127 тисяч військ. У відомстві не виключають варіанту нанесення росіянами ракетних ударів по об'єктах стратегічної значущості.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков стверджує, що Росія стягнула війська в прикордонні з Україною райони через складну обстановку в регіоні і дій НАТО. У Кремлі назвали маневри військ"запобіжними заходами".

Президент США Джо Байден попередив главу РФ Володимира Путіна про те, що Москву можуть чекати вкрай серйозні санкції у разі нового військового вторгнення в Україну. За його словами, російським фінансовим установам можуть заборонити працювати з доларом, і це призведе до катастрофічних наслідків.

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