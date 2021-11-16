Володимир Зеленський і Бен Уоллес обговорили питання безпеки.
Президент Володимир Зеленський зустрівся з Міністром оборони Британії Беном Уоллесом, який прибув у Києві з робочим візитом.
Як повідомляє пресслужба у вівторок, 16 листопада, глава України подякував міністру за "непохитну підтримку з боку Великої Британії незалежності та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах".
Також Зеленський позитивно висловився про підписання українсько-британської двосторонньої Рамкової угоди про кредитну підтримку розвитку можливостей українського флоту. Йдеться про 2,3 млрд доларів.
"Великобританія стала нашим ключовим партнером з питання розвитку українського флоту. Очікую, що майбутні проекти безпеки, заплановані в рамках цієї Угоди, будуть ефективно реалізовані", - сказав Зеленський.
Сторони обговорили міжнародні кроки, необхідні для відновлення безпечного режиму судноплавства в регіоні, і підняли тему подальшого поглиблення двостороннього співробітництва у сфері безпеки і оборони.
Президент зазначив, що Україна працює над активізацією всіх переговорних форматів для досягнення миру на Сході і відновлення суверенітету і територіальної цілісності.
Нагадаємо, раніше Бен Уоллес заявив, що Росія представляє "загрозу номер один" для Великобританії і підкреслив, що російські підводні човни "кружляють уздовж усього узбережжя" Сполученого Королівства.
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