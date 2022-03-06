Україна вимагає виключити Росію та Білорусь із МВФ

Україна вимагає виключити РФ і Білорусь з МВФ / УНІАН

Україна вимагає, щоб Россю і Білорусь виключили з членства в Міжнародному валютному фонді і всіх організаціях Світового банку. Прем'єр-міністр Денис Шмігаль підписав офіційне звернення до США, Канади, Британії та інших країн, йдеться на Facebook-сторінці Шмигаля.

"У листі наводимо чіткі аргументи і посилаємося на численні статті угоди з МВФ і статуту Міжнародного банку реконструкції та розвитку, які були відкинуті Росією і Білоруссю. Жодна дія так не суперечить зобов'язанню підтримувати стабільність і впорядковані економічні умови як війна", - пише Шмигаль.

Україна, зі свого боку, просить про підтримку країн Великої сімки в реалізації процедури призупинення операцій МВФ і Світового банку з Росією і Білоруссю.

Війна в Україні 2022

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

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Ракетні удари розпочалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.