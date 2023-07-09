УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Зеленський ще не вирішив, чи поїде на саміт НАТО, у Києва є умова - Кабмін

Андрій Ганчук
9 липня 2023, 19:31 оновлено 9 липня, 19:37
42
Україні доведеться переглянути свою стратегію в тому випадку, якщо не отримає запрошення щодо вступу до НАТО на саміті у Вільнюсі, сказала Ольга Стефанишина.
Зеленський, НАТО
Зеленський поїде до Вільнюса на саміт НАТО, якщо Україна отримає запрошення щодо вступу до Альянсу - Стефанишина / Колаж Офіс президента, УНІАН

Президент Володимир Зеленський наразі не ухвалив рішення щодо своєї участі на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Якщо Україна не отримає запрошення щодо вступу до Альянсу, Києву доведеться переглянути свою стратегію. Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

В інтерв'ю Європейській правді вона розповіла про те, що зараз йде робота щодо остаточних документів, які повинні будуть ухвалені за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі. Від їхнього змісту залежить, чи відправиться президент Зеленський на захід.

"Ще не ухвалено жодних остаточних рішень. Ми до кінця не розуміємо формат всіх зустрічей у Вільнюсі, але і до кінця не розуміємо рішень, які будуть фізично покладені на стіл", - пояснила Стефанишина і додала, що у Києва поки що немає розуміння змісту цих документів.

відео дня

"Весь цей тиждень і попередні місяці ми провели в комунікації з союзниками. Президент здійснив низку візитів особисто. Він поїхав до Туреччини вести відповідні перемовини. І його роль, я думаю, буде визначальною і в рішеннях, які можуть бути ухвалені щодо Швеції. Це дуже важливо. Тому що ми думаємо не тільки про себе, але і про друзів, скажімо так. І тривають перемовини, які веде Єрмак (глава Офісу президента, – ред.) щодо гарантій безпеки", – сказала Стефанишина.

Також вона додала, що Україні доведеться "переглянути стратегію" у тому випадку, якщо Київ не отримає запрошення щодо інтеграції до НАТО на саміті у Вільнюсі.

"Якщо ми маємо відстрочене або неухвалене рішення у Вільнюсі щодо членства України в НАТО, це означає, що саме гарантії безпеки тоді є основними. Тому очевидно зміщуються акценти", - підкреслила Ольга Стефанишина.

Вступ України до НАТО

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі і глава МЗС Польщі Збігнєв Рау раніше висловили надію, що Україна вступить до Північноатлантичного альянсу за прискореною процедурою. Дипломати дотримуються точки зору, згідно з якою наявність західної зброї на балансі ЗСУ спростить процеси євроатлантичної інтеграції Києва.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час спільної з Володимиром Зеленським пресконференції сказав, що Україна заслуговує на вступ до НАТО. За словами Ердогана, від справедливого миру в Україні ніхто не програє.

Президент США Джо Байден вважає, що у НАТО поки що немає єдиного рішення щодо вступу України до блоку. Проте, Байден висловив готовність Вашингтона надати Києву гарантії безпеки за ізраїльською моделлю ще до того, як Україна вступить до Альянсу.

Інші новини:

Кабмін Володимир Зеленський вступ до НАТО саміт НАТО
Реклама

Головне за день

Повернення захисників Маріуполя: Лавров в істериці "наїхав" на Туреччину

Повернення захисників Маріуполя: Лавров в істериці "наїхав" на Туреччину

19:32 Політика
Зеленський ще не вирішив, чи поїде на саміт НАТО, у Києва є умова - Кабмін

Зеленський ще не вирішив, чи поїде на саміт НАТО, у Києва є умова - Кабмін

19:31 Політика
Україну можуть взяти в НАТО до закінчення війни - ексрадник глави Пентагону

Україну можуть взяти в НАТО до закінчення війни - ексрадник глави Пентагону

18:18 Світ
Всі головні новини

Останні новини

19:41

Скандал на весь СРСР: за що зненавиділи Едіту П'єху

19:32

Повернення захисників Маріуполя: Лавров в істериці "наїхав" на Туреччину

19:31

Зеленський ще не вирішив, чи поїде на саміт НАТО, у Києва є умова - Кабмін

18:39

"За що хлопці гинуть": блогерка Верба похвалилася новою машиною за 10 млн грн

18:18

Україну можуть взяти в НАТО до закінчення війни - ексрадник глави Пентагону

ФСБ восени може влаштувати переворот, кастинг наступника Путіна вже стартував – ЗолотарьовФСБ восени може влаштувати переворот, кастинг наступника Путіна вже стартував – Золотарьов
18:09

У ЗСУ розповіли, який позивний у Валерія Залужного

17:47

Путін звільнив Герасимова після бунту Пригожина - Daily Mail

17:30

Випало все волосся і став лисим: у РФ розповіли про хворобу Філіпа Кіркорова

17:22

"Валюха зі Сватів" брудно вилаялася на адресу Анни Кошмал

Реклама
17:19

Заміновані поля і редути військ РФ: у WSJ дізналися, як йде наступ ЗСУ

16:43

Росія продовжує мінувати Запорізьку АЕС та терміново відправила туди Росгвардію

16:29

Вбивця техніки чи рятівний засіб: чи можна чистити пральну машину лимонною кислотою

16:29

Війна в Україні може заморозитись восени і з'явиться дефіцит зброї - ЗолотарьовВідео

16:08

Приголомшують добротою: 3 знака зодіаку, у яких велике серце

16:06

Все в чорному диму: у Києві потужна пожежа на АЗС, багато постраждалихФотоВідео

15:54

Україна буде "тонути": синоптик попередив про атаку потужних злив з градом і шквалами

15:54

Крах веж Кремля: експерт назвав 4 регіони, які можуть піти на бунт у РФ

15:44

"Право на відстрочку кардинально змінилось": кого можуть повторно мобілізувати

15:39

Вперше за рік: Гайтана з'явилася в соцмережах, і показала доньку та чоловіка

15:26

Дивовижний вплив на організм: чим корисна вода з імбиром

Реклама
15:04

Ніхто навіть не впізнав: Байден в трусах з черепашками розгулював по пляжу в США

14:51

Україна домовилася про скорочення шляху до НАТО, Путіна треба дотиснути - Кулеба

14:36

Іншої мови не розуміють: у Зеленського розповіли, навіщо Україні касетні боєприпаси

14:28

Біля Кримського мосту були вибухи: окупанти повністю перекрили рухВідео

14:05

Несподіване застосування бальзаму для губ: Як позбутися від мозолів влітку

13:58

Поставили десятки Patriot і NASAMS: НАТО накачує Вільнюс зброєю перед самітом – Reuters

13:54

Готують пастку: РФ прибрала всі носії "Калібрів" з Чорного, Азовського і Середземного морів

13:46

Євробачення-2024: де і коли відбудеться пісенний конкурс

13:40

Пропагандистка Захарова видала абсурдну заяву про ЗАЕС та звинуватила Україну

13:30

Навіщо господині додають чорний перець в пральну машину перед її запуском

13:02

Вони першими розлітаються зі столу: просто ульотна закуска з помідор - рецептВідео

12:41

Кінець суперечок: як насправді правильно повісити туалетний папір

12:37

Чому 10 липня не можна підбирати гроші: прикмети і суворі заборони

12:36

Польща таємно передала Україні близько десяти гелікоптерів - WSJ

12:16

Дорофєєва емоційно відреагувала на фото "з РАГСу" - винен Дантес

12:10

Президент Польщі Дуда таємно приїхав в Україну і опинився в несподіваному місціФото

12:04

"Посипиться, як шашечки доміно": фронт окупантів може впасти у 3 випадках – ЗолотарьовВідео

11:32

ЗСУ потужно пішли вперед: окупанти в Бахмуті опинилися в пастці - СирськийВідео

11:19

Перерахунок пенсій у липні 2023 року: хто може отримати до 1000 гривень

11:18

"Будуть палаючі міста": астролог попередила про лютий місяць для України - прогноз

Реклама
11:03

Гороскоп на завтра 10 липня 2023: Овнам - довгоочікувана покупка, Терезам - гроші

10:48

"Ми такі одні у світі": Резніков назвав головний аргумент, чому Україна вступить до НАТО

09:51

До Leopard 2, Panzerhaubitze і Puma: Бундестаг схвалив закупівлю боєприпасів для України

09:49

"Нищити тільки окупантів": у ЗСУ розповіли, як будуть використані касетні боєприпаси

09:06

Що видадуть угорські комбінатори і Москва на саміті НАТОПогляд

08:51

Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії України: що про нього відомо

08:46

"Уже не друга армія світу": Резніков заінтригував анонсом нових "жестів доброї волі" РФ

08:11

"Бояться війни": Німеччина хоче заблокувати заявку України на членство в НАТО - ЗМІ

07:42

РФ за 500 днів війни не досягла в Україні жодної запланованої цілі – ISW

07:10

Загадка для найкмітливіших: потрібно знайти ключ на складному малюнку

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиМода 2023Жіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти