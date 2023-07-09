Зеленський ще не вирішив, чи поїде на саміт НАТО, у Києва є умова - Кабмін

Україні доведеться переглянути свою стратегію в тому випадку, якщо не отримає запрошення щодо вступу до НАТО на саміті у Вільнюсі, сказала Ольга Стефанишина.

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Зеленський поїде до Вільнюса на саміт НАТО, якщо Україна отримає запрошення щодо вступу до Альянсу - Стефанишина / Колаж Офіс президента, УНІАН

Президент Володимир Зеленський наразі не ухвалив рішення щодо своєї участі на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Якщо Україна не отримає запрошення щодо вступу до Альянсу, Києву доведеться переглянути свою стратегію. Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

В інтерв'ю Європейській правді вона розповіла про те, що зараз йде робота щодо остаточних документів, які повинні будуть ухвалені за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі. Від їхнього змісту залежить, чи відправиться президент Зеленський на захід.

"Ще не ухвалено жодних остаточних рішень. Ми до кінця не розуміємо формат всіх зустрічей у Вільнюсі, але і до кінця не розуміємо рішень, які будуть фізично покладені на стіл", - пояснила Стефанишина і додала, що у Києва поки що немає розуміння змісту цих документів.

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"Весь цей тиждень і попередні місяці ми провели в комунікації з союзниками. Президент здійснив низку візитів особисто. Він поїхав до Туреччини вести відповідні перемовини. І його роль, я думаю, буде визначальною і в рішеннях, які можуть бути ухвалені щодо Швеції. Це дуже важливо. Тому що ми думаємо не тільки про себе, але і про друзів, скажімо так. І тривають перемовини, які веде Єрмак (глава Офісу президента, – ред.) щодо гарантій безпеки", – сказала Стефанишина.

Також вона додала, що Україні доведеться "переглянути стратегію" у тому випадку, якщо Київ не отримає запрошення щодо інтеграції до НАТО на саміті у Вільнюсі.

"Якщо ми маємо відстрочене або неухвалене рішення у Вільнюсі щодо членства України в НАТО, це означає, що саме гарантії безпеки тоді є основними. Тому очевидно зміщуються акценти", - підкреслила Ольга Стефанишина.

Вступ України до НАТО

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі і глава МЗС Польщі Збігнєв Рау раніше висловили надію, що Україна вступить до Північноатлантичного альянсу за прискореною процедурою. Дипломати дотримуються точки зору, згідно з якою наявність західної зброї на балансі ЗСУ спростить процеси євроатлантичної інтеграції Києва.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час спільної з Володимиром Зеленським пресконференції сказав, що Україна заслуговує на вступ до НАТО. За словами Ердогана, від справедливого миру в Україні ніхто не програє.

Президент США Джо Байден вважає, що у НАТО поки що немає єдиного рішення щодо вступу України до блоку. Проте, Байден висловив готовність Вашингтона надати Києву гарантії безпеки за ізраїльською моделлю ще до того, як Україна вступить до Альянсу.

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