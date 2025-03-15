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Зеленський визначив склад переговорної групи України: хто увійшов

Руслана Заклінська
15 березня 2025, 17:35
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Делегація буде взаємодіяти з міжнародними партнерами для досягнення справедливого миру.
Зеленський визначив склад переговорної групи України: хто увійшов
Зеленський затвердив склад української делегації для мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • Президент Зеленський затвердив склад переговорної групи України
  • Очолив делегацію керівник Офісу президента
  • До складу групи увійшов Єрмак, Сибіга, Умєров і Паліса

Президент України Володимир Зеленський офіційно визначив склад переговорної групи, яка представлятиме державу у мирних перемовинах з міжнародними партнерами. Очолив делегацію керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Список учасників затверджено у відповідному розпорядженні.

Згідно з документом, переговорна група взаємодіятиме з міжнародними партнерами для вироблення механізмів досягнення справедливого миру. До її складу увійшли:

відео дня
  • Андрій Єрмак – керівник Офісу президента, який очолить делегацію.
  • Андрій Сибіга – міністр закордонних справ України.
  • Рустем Умєров – міністр оборони України.
  • Павло Паліса – заступник керівника Офісу президента.

Як зазначається в розпорядженні, глава делегації Андрій Єрмак матиме повноваження вносити зміни до складу делегації за погодженням із міністром закордонних справ України. Також він зможе залучати до роботи делегації державних посадовців, наукових радників та експертів за згодою їхніх керівників.

Зазначимо, що такий склад делегації вже представляв Україну під час переговорів із делегацією США, які відбулися 11 березня у Саудівській Аравії.

Переговори про завершення війни - новини України

Нагадаємо, 14 березня президент США Дональд Трамп повідомив, що спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, є "хороші шанси" на завершення війни.

Також державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ні Україна, ні Росія не зможуть досягти максимальних військових цілей, а єдиним шляхом до завершення війни є переговорний процес. Він стверджує, що на мирних перемовинах обидві сторони змушені будуть іти на поступки, проте конкретні умови визначатимуться безпосередньо в ході переговорів.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори між США та Росією можуть пройти в понеділок, 17 березня. За його словами, обговорення моніторингу режиму тиші затягується через спроби РФ покращити свою позицію на фронті.

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Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

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