'Переговори передбачають': у Трампа сказали, кому доведеться йти на поступки

Припинення вогню не означає автоматичне досягнення стабільного миру, наголосив Марко Рубіо.

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Жодна зі сторін не досягне максимальних цілей / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези Рубіо:

Росія та Україна будуть змушені йти на компроміси

Зміст поступок визначатиметься на переговорах

До процесу переговорів мають бути залучені не лише США, а й ЄС

Жодна зі сторін не зможе досягти своїх максимальних військових цілей, а єдиним шляхом до завершення війни є дипломатичний процес. В процесі мирних переговорів як Росія, так і Україна змушені будуть йти на поступки. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, пише The Guardian.

"Єдиний спосіб покласти край цій війні — через процес переговорів, а переговори — чи то в бізнесі, чи в торгівлі, чи в геополітиці — передбачають, що обидві сторони щось віддають, обидві сторони йдуть на поступки", - сказав Рубіо. відео дня

За його словами, які саме поступки можуть бути зроблені має вирішуватися безпосередньо під час переговорного процесу. Рубіо також зазначив, що спекуляції щодо конкретних поступок зараз передчасні, адже першим кроком має стати сам факт початку переговорів.

Крім цього, держсекретар США закликав чітко розрізняти тимчасове припинення вогню та остаточну мирну угоду. Рубіо наголосив, що на мирних переговорах обов’язково доведеться обговорювати гарантії безпеки України, адже "кожна країна в світі має право на безпеку, на захист, на захист своєї території".

Також він заявив, що до переговорів мають бути залучені не лише США, а й ЄС, який "ввів серйозні санкції" проти Росії.

"Я просто констатую очевидне. Коли люди сідають, ведуть переговори та припиняють війни, зазвичай є взаємовіддача. Те, що саме давати і брати, залежить від сторін, які перебувають за столом. Ми не збираємося нічого визначати наперед, але це те, що потрібно, щоб закінчити війну", - сказав держсекретар США.

Проте Рубіо закликав не поспішати із визначенням майбутніх параметрів миру, адже на першому етапі необхідно досягти хоча б тимчасового припинення бойових дій, щоб створити простір для подальших переговорів.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, 14 березня Трамп заявив, що провів розмову з Путіним і назвав її "дуже хорошою та продуктивною". За його словами, є шанс на завершення війни.

Також Україна формує команду для моніторингу 30-денного перемир’я, розробки алгоритмів контролю та запобігання провокаціям з боку РФ, заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

Як повідомляв Главред, Зеленський сказав, що Україна має хорошу можливість завершити війну. Президент додав, що Путін не хоче припинення вогню та намагається саботувати дипломатичний процес, висуваючи неприйнятні умови.

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