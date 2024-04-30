Зеленський оголосив про головну умову вступу України до НАТО

Україну приймуть до Північноатлантичного альянсу, згодом питання сумісності стандартів блоку і ЗСУ вже не порушуватимуть, сказав Володимир Зеленський.

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Україна вступить до НАТО, коли переможе у війні з РФ - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Україна вступить до НАТО, проте лише після перемоги у війні з агресором Росією. Під час війни євроатлантичної інтеграції не буде через відсутність політичної згоди з цього питання серед країн-членів Альянсу. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє Офіс президента, під час зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом та офіцерами, які проходять курси за стандартами НАТО, він поділився своєю точкою зору щодо вступу України до колективного безпекового блоку Заходу.

"На мою особисту думку, ми будемо в НАТО, лише коли переможемо. Я не вважаю, що під час війни нас візьмуть у НАТО. Це для когось ризик із членів НАТО, у когось є просто скепсис через це", - сказав Зеленський. відео дня

За його словами, тільки перемога визначить політичне рішення щодо України у НАТО.

"Питання про НАТО, це - як правильно сказав генеральний секретар (Столтенберг, - ред.) - питання більшості. А більшість - це питання політичне. А щоб політично Україну взяли до Альянсу, для цього потрібна перемога", - вважає президент.

Також гарант припустив, що коли Україна почне вступати до Альянсу, вже не буде дискусій з приводу сумісності стандартів НАТО і ЗСУ.

Крім того, на думку президента, одна з причин сьогоднішньої війни - те, що українська держава не перебуває в Альянсі.

"Ще багато років тому був також відповідний скепсис деяких членів, і Росія дуже сильно працювала з нашими сьогоднішніми партнерами, у них був діалог. Вона робила все, щоб Україну не взяли не лише до НАТО, а щоб до Євросоюзу не взяли, щоб Україна просто не розвивалася, і щоб вона не була відірвана від впливу Російської Федерації", - наголосив Володимир Зеленський.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Вступ України до НАТО - головні новини:

Україну можуть не запросити до НАТО на саміті в липні, припустив помічник генерального секретаря блоку з політичних питань і політики безпеки Борис Руге. Чиновник сказав, що блок очікує від Києва проведення реформ у сфері безпеки, а також політичних перетворень.

На саміті НАТО у Вашингтоні країни мають обговорити "дорожню карту" вступу України до Альянсу, сказав держсекретар США Ентоні Бленнінкен. За словами дипломата, раніше Київ уже запевнили у тому, що українська держава вступить до блоку.

Україну навряд чи вдасться прийняти до НАТО в липні, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він сумнівається в тому, що за 3 місяці всі 32 країни Альянсу погодяться з євроатлантичною інтеграцією України.

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