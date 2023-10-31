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ЗСУ просунулися біля Бахмута і Роботиного: в ISW розкрили подробиці

Андрій Ганчук
31 жовтня 2023, 08:44
Збройні сили України просунулися в Донецькій і Запорізькій області та продовжують проводити наступальні операції проти російських загарбників.
Бахмут, карта
Армія України просунулася на північний схід від Курдюмівки - ISW / Колаж: Главред, фото: DeepState, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Сили оборони України під час боїв із окупантами агресора Росії досягли просування під Бахмутом і тактично просунулися на захід від Роботиного. Українські війська продовжують свої наступальні операції на обох напрямках. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що ЗСУ вдалося просунутися на північний схід від населеного пункту Курдюмівка в 10 кілометрах від Бахмута. Також війська досягли просування західніше Роботиного Запорізької області.

Як стверджують аналітики, 30 жовтня російські окупанти продовжували свої наземні атаки в районі Бахмута, але жодної заяви або підтвердження щодо їхнього просування не було.

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Крім того, посилаючись на Генштаб ЗСУ, вони акцентували увагу на тому, що українська армія продовжує свої наступальні дії в районі Бахмута і на Мелітопольському напрямку.

Ситуація під Бахмутом і Авдіївкою

Пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашников заявив, що під Бахмутом ситуація залишається важкою. Російські окупанти наступають на флангах, важкі бої йдуть південніше міста.

Ворог посилився і атакує під Бахмутом і Куп'янськом, розповів командувач Сухопутними військами Олександр Сирський. За його словами, війська РФ щодня атакують українські позиції, намагаються зупинити просування ЗСУ в районі Бахмута, а в атаках задіюють десантників і ув'язнених.

Росія стягнула під Авдіївку 40 тисяч військ і 300 танків, але ЗСУ не залишать місто, сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун. Як заявив представник української армії, кількість атак у районі Авдіївки стало менше, ніж під Мар'їнкою Донецької області.

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Бахмут Запорізька область війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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