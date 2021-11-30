В СБУ призначено нового начальника Департаменту контррозвідки замість звільненого напередодні

СБУ отримала нового начальника контррозвідки / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Департаменту контррозвідки СБУ. Посада залишилася без голови напередодні ввечері через звільнення генерала СБУ Олександра Руснака.

Указ про нове призначення з'явився на сайті президента у вівторок, 30 Листопада. Згідно з документом, очолив контррозвідку СБУ Олександр Поклад.

"Призначити Поклада Олександра Валентиновича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться в указі президента за №606/2021.

ЗМІ пишуть, що Поклад очолював 5-е управління Департаменту контррозвідки СБУ.

Крім того, на сайті ВП зазначено, що глава держави призначив нового начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів у сфері інформаційної безпеки СБУ. Ним став Ілля Вітюк.

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Нагадаємо, Олександр Руснак отримав цю посаду 11 вересня 2011 року. На той час він був підполковником.

До призначення Руснак очолював управління Департаменту контррозвідки з протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб. На той час призначення Руснака позитивно оцінив журналіст Юрій Бутусов, проти якого зараз порушено кримінальну справу.

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