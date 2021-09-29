Гроза ФБР, ФСБ і МІ-6: зірка "Слідство ведуть екстрасенси" Лисюк призначений на топ-посаду до СБУ

Андрій Лисюк у 2019 році обирався депутатом від Слуги народу, але вирішив відмовитися від мандата на користь військової служби.
Експерт телевізійного шоу Слідство ведуть екстрасенси, колишній депутат від Слуги народу Андрій Лисюк призначений заступником голови Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України. Про це заявив спікер Inform Napalm Михайло Макарук.
На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook він написав про те, що колишній начальник охорони бізнесмена і політика Сергія Тігіпка, зірка програми Слідство ведуть екстрасенси Андрій Лисюк, став заступником голови Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.
"Тут навіть ФБР, БНД і МІ-6 здригнулися від такої потужності", - пожартував Макарук.
Довідка
Андрій Лисюк
Відомо, що Лисюк у 2019 році був обраний народним депутатом від партії Слуга народу, проте вирішив відмовитися від роботи у Раді на користь військової служби, тому що вважав, що там він принесе більше користі країні.
"Я перебуваю на військовій службі, і було прийнято рішення, що я більше користі принесу, займаючи цю посаду", - сказав він у 2019 році в коментарі Українській правді.
Згідно з даними руху Чесно, Лисюк закінчив юридичний факультет Академії Служби безпеки України. Військове звання - підполковник СБУ.
Лисюк працював на оперативних та керівних посадах головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління Служби безпеки України.
Також він був головою врегулювання проблемних активів в рамках юридичного департаменту ПАТ Промінвестбанк.
У шоу Слідство ведуть екстрасенси Андрій Лисюк був експертом-криміналістом.