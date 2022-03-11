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"Світ повинен посилити тиск на Росію": в Україні різко відреагували на викрадення мера Мелітополя

11 березня 2022, 22:01

У МЗС зазначили, що російські війська цинічно звинувачують мера в "тероризмі".

Іван Федеров
Іван Федеров / news . zp

У Міністерстві закордонних справ звернулися до міжнародної спільноти через викрадення мера Мелітополя Івана Федорова.

"Збройна агресія Російської Федерації проти України супроводжується грубими порушеннями норм і принципів міжнародного права... Одним з таких грубих порушень стало викрадення 11 березня міського голови міста Мелітополь Івана Федорова", - заявили в пресслужбі МЗС.

У МЗС зазначили, що російські війська цинічно звинувачують мера в "тероризмі".

При цьому окупанти продовжують наносити ракетно-бомбові удари по цивільних об'єктах та інфраструктурі в Україні.

При цьому викрадення міського голови Мелітополя кваліфікується як військовий злочин за Женевськими конвенціями та І Додатковим протоколом, які забороняють захоплення цивільних заручників під час війни.

"Ми закликаємо міжнародне співтовариство негайно відреагувати на викрадення Івана Федорова та інших цивільних людей в Україні, посилити тиск на Росію, щоб змусити її припинити варварську війну проти українського народу", - додали в МЗС.

читайте такожУ Мелітополі городяни вийшли на протест проти російських агресорів: була перестрілка

Що кажуть у МВС

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зробив заяву щодо викрадення Івана Федорова, мера Мелітополя, яке сталося 11 березня.

"Десять озброєних окупантів прийшли на засідання Координаційної ради міста Мелітополя. Вони забрали мера міста, наділи йому на голову поліетиленовий пакет і вивезли в невідомому напрямку. Ми розцінюємо ці дії як тероризм.

Місто Мелітополь є українським, окупанти бачать, що люди не хочуть з ними співпрацювати, то вдаються до терористичних дій", - зазначив Антон Геращенко.

Відзначимо, у Мелітополі окупанти закликають городян дивитися російські новини.

Людям роздали список російських telegram-каналів, які, на їхню думку, потрібно читати. Однак українська влада неодноразово закликала людей у всіх куточках країни не вірити окупантам.

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