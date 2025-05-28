Україна передала Росії документ з умовами припинення вогню - що відомо

Міністр оборони України Рустем Умєров закликав російську сторону не затягувати процес та передати документ із своїми умовами для припинення вогню.

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Україна передала РФ документ про припинення вогню, - Рустем Умєров / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

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Україна передала РФ документ з умовами припинення вогню

В Росії є 4 дні, щоб надати документ із своїми умовами

Україна передала російській стороні документ щодо припинення вогню.Тепер російська сторона має близько 4 дні щоб передати свій. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Умєров повідомив, що після зустрічі в Туреччині 16 травня міжнародна спільнота очікувала від Росії чітко сформульований "меморандум" із їхнім баченням кроків до припинення вогню, який мав бути переданий Україні та партнерам.

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Однак російська сторона зволікала з цим процесом. Проте завдяки тиску, зокрема після жорстких заяв президента Трампа, лідерів Європи та президента Зеленського, які продемонстрували єдність світу в питанні миру для України — Москва нарешті повідомила, що документ підготовлено. Водночас росіяни досі відкладають його передачу.

"Я передав очільнику російської делегації наш документ, який відображає українську позицію. Вони отримали цей документ. Ми підтверджуємо готовність України до повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи. Ми не проти зустрічей з росіянами і очікуємо їхній "меморандум", щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни", - наголосив міністр оборони України.

Умєров наголосив, що в Росії залишається щонайменше чотири дні до вильоту, аби передати документ для подальшого опрацювання.

Він підкреслив, що Україна завжди була й залишатиметься максимально конструктивною, а зустрічі мають приносити реальні результати, тому кожна з них повинна бути ретельно підготовлена.

За словами Умєрова, російська сторона пообіцяла передати "меморандум" одразу після обміну, тож Київ закликає негайно виконати цю обіцянку й припинити спроби перетворити переговори на деструктивний процес.

"Дипломатія повинна бути змістовною, а нова зустріч повинна мати результат", - резюмував він.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив скепсис щодо ініціатив, спрямованих на припинення вогню в Україні. Він підкреслив, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним навряд чи приведуть до реального врегулювання конфлікту.

Тим часом другий раунд прямих переговорів між Україною та Росією запланований на 2 червня в Стамбулі. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва має намір передати українській стороні підготовлений "меморандум" під час цієї зустрічі.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков стверджує, що українська та російська делегації нібито ведуть роботу над погодженням умов для можливого тимчасового припинення бойових дій.

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Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

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