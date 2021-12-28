Заступника міністра освіти Гарбарука звільнили після скандалу з відвертим вбранням його помічниці

Заступник міністра освіти Ігоря Гарбарука відправили у відставку / Facebook / hromovyy.viktor

Кабмін звільнив заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука, який запам'ятався своїм недавнім візитом до Львова зі своєю помічницею.

Про це повідомила нардеп Юлія Гришина у своєму Telegram-каналі.

"Щойно заступник міністра освіти Ігор Гарбарук був звільнений Кабміном за його заявою", - йдеться в повідомленні.

З чого все починалося?

Кілька днів тому заступник міністра освіти Ігор Гарбарука відвідав з візитом Львів, де він з'явився в компанії помічниці. Зовнішній вигляд дівчини тоді викликав ажіотаж в мережі.

Фото: Facebook / hromovyy.viktor

Як виявилося, 27-річна юристка Христина Тишкун директор компанії "БК Забудова", яка займається купівлею і продажем нерухомості.

Також Христина вважається юристом, помічником адвоката в адвокатському бюро Advisers. Додамо, що у своїх акаунтах у соцмережах Тишкун розміщує багато фото відвертого змісту.

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