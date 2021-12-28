Заступника міністра освіти Гарбарука звільнили після скандалу з відвертим вбранням його помічниці

Ігор Гарбарук пішов за сообственним бажанням.
Кабмін звільнив заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука, який запам'ятався своїм недавнім візитом до Львова зі своєю помічницею.
Про це повідомила нардеп Юлія Гришина у своєму Telegram-каналі.
"Щойно заступник міністра освіти Ігор Гарбарук був звільнений Кабміном за його заявою", - йдеться в повідомленні.
З чого все починалося?
Кілька днів тому заступник міністра освіти Ігор Гарбарука відвідав з візитом Львів, де він з'явився в компанії помічниці. Зовнішній вигляд дівчини тоді викликав ажіотаж в мережі.
Як виявилося, 27-річна юристка Христина Тишкун директор компанії "БК Забудова", яка займається купівлею і продажем нерухомості.
Також Христина вважається юристом, помічником адвоката в адвокатському бюро Advisers. Додамо, що у своїх акаунтах у соцмережах Тишкун розміщує багато фото відвертого змісту.
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