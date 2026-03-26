Чи буде завершення війни найближчим часом: Зеленський зробив ряд заяв

Ангеліна Підвисоцька
26 березня 2026, 16:32
Україна може продати іншим країнам засоби захисту, яких у неї надлишок.
Президент України дав інтерв'ю

Що каже Володимир Зеленський:

  • Україна готова передати Близькому Сходу засоби для захисту від Ірану
  • У РФ шалені втрати на фронті

Президент України Володимир Зеленський дав ряд важливих заяв в інтерв'ю Le Monde.

Допомога Близькому Сходу

Україна допомагає країнам Близького Сходу у війні проти Іранку. Українські експертні команди вже прибули та діляться досвідом.

"Скільки б Patriot, THAAD та інших систем ППО не було на Близькому Сході, цього не вистачить для повної роботи протиповітряної оборони. Є сучасні перехоплювачі, які повинні працювати проти щільних дронових ударів", - каже Зеленський.

Україна може продати країнам засоби для захисту, які є в профіциті.

"І ми не тільки продаємо, ми дамо їм свою експертизу. Дрони-перехоплювачі без нашої експертизи не працюють. Працює система", - зазначив президент.

Санкції проти РФ

Президент наголошує на тому, що нині не можна послаблювати санкції проти РФ. Потрібно робити все, щоб зменшити можливості РФ, заробітки від продажу енергетики.

"Росіяни обходили санкції, ми все це бачили, але так чи інакше доходів було менше, відповідно, і менше грошей прямувало на оборонний сектор. Дефіцит бюджету Російської Федерації збільшувався з року в рік. Найбільший – на початок 2026 року. На кінець 2025 року в росіян було 83 мільярди дефіциту, плюс 19, які вони перенесли на початок 2026-го. Відповідно до наших прогнозів, на 2026 рік дефіцит мав складати близько 100 мільярдів доларів США", - пише Зеленський.

Після послаблення санкцій заробітки РФ будуть вимірюватись мільярдами. Росія буде допомагати іранському режиму.

Завершення війни

У російського диктатора Володимира Путіна нема бажання закінчити війну. Однак у США вірять у те, що РФ хоче завершення війни.

"З одного боку, нічого страшного, це нормально, коли є різні погляди. Але з іншого боку, коли ми хочемо закінчення війни, прискорення цього процесу, ми піднімаємо питання щодо тиску на Росію. Ми знаємо, що Путін не хоче завершувати війну. Ми просимо про додатковий тиск, щоб він захотів. А Америка вважає, що він хоче і для чого зайвий тиск, якщо Росія показує, що вони також готові до миру", - додав президент.

Втрати РФ

Росіяни втрачають на фронті велику кількість особового складу - 30-35 тисяч людей на місяць. Володимир Зеленський переконаний, що РФ не встигає мобілізувати людей.

"Чи вирішать вони йти на велику мобілізацію? Я не можу сказати. Поки що вони боялися таких кроків і йшли тільки на контрактування людей за великі гроші. Чому ми так сенситивно реагуємо на зняття санкцій? Тому що це гроші. А гроші – це не тільки танки. Ніхто танками вже не воює. Гроші – це дрони. Гроші – це люди. Люди – це контракти. І якщо немає в них грошей на контракти, у них зменшуються сили", додав президент.

Зеленський розкрив втрати РФ

Позика для України

Україна потребує позики від Євросоюзу. Якщо це не вдасться, українська армія буде недофінансована. Також буде недофінансоване виробництво далекобійних дронів, дронів-перехоплювачів та систем протиповітряної оборони.

"Це ризик для всіх. Це ризик для європейської безпеки. Я вважаю, що ніякого краху не буде і європейці вирішать і це питання", - пише Зеленський.

Інші новини:

Про джерело: Le Monde

Le Monde Французька щоденна Вечірня газета головним редактором є Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральним директором - Ерік Ізраелевич. Ле Монд була заснована Юбером Бев-Мері за розпорядженням Шарля де Голля в 1944 році. Перший номер газети вийшов 19 грудня 1944 року. З 19 грудня 1995 року газета доступна онлайн, повідомляє "Вікіпедія".

16:32Політика
Долар злетів, а євро стрімко полетів униз: свіжий курс валют на 27 березня

Долар злетів, а євро стрімко полетів униз: свіжий курс валют на 27 березня

15:55Економіка
В РФ заявила про повне знищення російської армії на ключовому напрямку — що відомо

В РФ заявила про повне знищення російської армії на ключовому напрямку — що відомо

15:54Фронт
Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дворецького за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дворецького за 23 с

"Соромно зізнатися": Аліна Гросу відверто розповіла про вагітність

"Соромно зізнатися": Аліна Гросу відверто розповіла про вагітність

"Повністью все вирізаємо": Lida Lee розповіла про боротьбу з раком

"Повністью все вирізаємо": Lida Lee розповіла про боротьбу з раком

Які п'ять речей руйнують довіру кота: багато власників роблять їх щодня

Які п'ять речей руйнують довіру кота: багато власників роблять їх щодня

Міцна позиція України: прогноз букмекерів на Євробачення-2026

Міцна позиція України: прогноз букмекерів на Євробачення-2026

Останні новини

18:08

Чи можна садити город до Благовіщення: священник розставив крапки над "і"

17:36

Весна підкине сюрприз: погода на Тернопільщині скоро потішить теплом

17:35

Чому у благодійники викидають пожертви громадян — працівниця здивувалаВідео

17:20

Псують інтер’єр: дизайнери назвали 6 речей, які треба негайно прибрати з вітальні

17:13

"У розшуку": відомого артиста затримали ТЦК у Чернігові

Росія може вторгнутися в країни Балтії протягом 2026 року, гарантій успіху немає - ГорбачРосія може вторгнутися в країни Балтії протягом 2026 року, гарантій успіху немає - Горбач
17:12

Вийде ідеально посмажена цибуля: дрібку чого слід додати прямо на сковорідку

17:07

Гороскоп на квітень 2026 року: один знак зодіаку стане героєм місяцяВідео

16:57

Жовтизна і розводи зникнуть за лічені хвилини: як вимити вікна до блискуВідео

16:33

На світлофорах в Україні з’явилося нове червоне коло: про що воно інформуєВідео

16:32

Чи буде завершення війни найближчим часом: Зеленський зробив ряд заяв

16:31

На Рівненщину суне потепління: синоптики назвали дату зміни погоди

16:04

"Це був маразм": зрадниця Марченко "вирішила вчити" Ігоря Кондратюка

15:55

Долар злетів, а євро стрімко полетів униз: свіжий курс валют на 27 березня

15:54

В РФ заявила про повне знищення російської армії на ключовому напрямку — що відомо

15:51

Житомирщину охопить різке потепління: коли очікується +20 градусів

15:46

Олень Борис вижив, але втратив роги після аварії: як він виглядає заразВідео

15:46

Як красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026: діамантовий і веселковий ефектВідео

15:30

Партія Гетманцева, Кіма, Терехова та Вілкула обійшла "Слугу Народу" за результатами опитування СОЦИС

15:10

Собаки втекли від викрадачів і подолали 17 кілометрів - зворушлива історія

14:44

Ніякий не "творог": як українською назвати цей кисломолочний продукт правильно

14:39

Задоволений "тамбовський вовк" Жидков з'явився на свіжому фото разом із дружиною

14:27

"Спортивний Давос": в Буковелі пройде найбільший фестиваль Європи Bukovel Elite Sports Trophy

14:21

Гороскоп Таро на завтра, 27 березня: Близнюкам — наполегливість, Стрільцям — вміння слухати

14:17

"Замінила всі документи": LELEKA відмовилася від свого прізвища

14:09

В Україні подорожчає одна валюта: коли чекати на курсовий стрибок

13:53

Гороскоп на завтра, 27 березня: Ракам - радість, Терезам - страх

13:51

Росія розпочала весняний наступ: сержант розповів подробиці

13:25

Кім про майбутнє Збройних Сил: Я прихильник контрактної армії

13:15

Врятує сад від хвороб і шкідників: чим та коли обприскувати дерева навесні

13:11

Теплий період завершується: вже незабаром в Україну увірветься холод

13:07

"Запитують про коханих": Білик зробила несподіваний крок заради Дікусара

12:27

Україна — на межі фінансової катастрофи: НБУ попередив про новий удар по гаманцях

12:21

Росія обрала нові цілі для ударів по Україні: Зеленський розкрив плани ворога

12:11

Новий порядок мобілізації з 1 квітня: що зміниться та кого викличуть до ТЦК першими

12:08

Як стильно прикрасити великодній стіл по-українськи: шеф-кухар дала поради

12:02

Китайський гороскоп на завтра, 27 березня: Зміям — втрати, Тиграм — претензії

11:48

Вже в 2026 році: РФ готує військові операції в країнах НАТО, деталі

11:43

Коли садити картоплю у квітні 2026 року: точні дати за регіонамиВідео

11:35

Сонце та мотузка псують рушники: як правильно сушити білизну на вулиці

11:29

Не краффін і не панеттоне: яку паску спекти, щоб здивувати гостей

11:10

"Скинув цілих 20 кілограм": зірка "Зимородка" змінився до невпізнання

11:07

Паска у 2026 році шокує ціною: скільки тепер коштують інгредієнти

10:58

"Люблю свою країну": турецька влада видала ордер на арешт Ханде Ерчел

10:50

Окупанти залишилися без постачання: партизани знищили важливий об’єкт

10:30

Росіяни атакували Дніпро: горить багатоповерхівка, є постраждаліФото

09:58

"Ще покаже нам": Педан розповів про причини раптового зникнення Фреймут

09:57

Мерц заявив, що Україні більше не потрібні ракети Taurus та назвав причину

09:56

Відмовився від переговорів: бійці КОРД ліквідували чоловіка, який стріляв у копів в ОдесіФото

09:53

Зірку серіалу "Сватів" збила машина: у якому стані перебуває прихильниця Путіна

09:21

Паска на заквасці, декор та м'ясні страви: Мартиновська про великодні тренди 2026Відео ексклюзив

