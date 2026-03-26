Чи буде завершення війни найближчим часом: Зеленський зробив ряд заяв

Україна може продати іншим країнам засоби захисту, яких у неї надлишок.

Президент України дав інтерв'ю

Що каже Володимир Зеленський:

Україна готова передати Близькому Сходу засоби для захисту від Ірану

У РФ шалені втрати на фронті

Президент України Володимир Зеленський дав ряд важливих заяв в інтерв'ю Le Monde.

Допомога Близькому Сходу

Україна допомагає країнам Близького Сходу у війні проти Іранку. Українські експертні команди вже прибули та діляться досвідом.

"Скільки б Patriot, THAAD та інших систем ППО не було на Близькому Сході, цього не вистачить для повної роботи протиповітряної оборони. Є сучасні перехоплювачі, які повинні працювати проти щільних дронових ударів", - каже Зеленський.

Україна може продати країнам засоби для захисту, які є в профіциті.

"І ми не тільки продаємо, ми дамо їм свою експертизу. Дрони-перехоплювачі без нашої експертизи не працюють. Працює система", - зазначив президент.

Санкції проти РФ

Президент наголошує на тому, що нині не можна послаблювати санкції проти РФ. Потрібно робити все, щоб зменшити можливості РФ, заробітки від продажу енергетики.

"Росіяни обходили санкції, ми все це бачили, але так чи інакше доходів було менше, відповідно, і менше грошей прямувало на оборонний сектор. Дефіцит бюджету Російської Федерації збільшувався з року в рік. Найбільший – на початок 2026 року. На кінець 2025 року в росіян було 83 мільярди дефіциту, плюс 19, які вони перенесли на початок 2026-го. Відповідно до наших прогнозів, на 2026 рік дефіцит мав складати близько 100 мільярдів доларів США", - пише Зеленський.

Після послаблення санкцій заробітки РФ будуть вимірюватись мільярдами. Росія буде допомагати іранському режиму.

Завершення війни

У російського диктатора Володимира Путіна нема бажання закінчити війну. Однак у США вірять у те, що РФ хоче завершення війни.

"З одного боку, нічого страшного, це нормально, коли є різні погляди. Але з іншого боку, коли ми хочемо закінчення війни, прискорення цього процесу, ми піднімаємо питання щодо тиску на Росію. Ми знаємо, що Путін не хоче завершувати війну. Ми просимо про додатковий тиск, щоб він захотів. А Америка вважає, що він хоче і для чого зайвий тиск, якщо Росія показує, що вони також готові до миру", - додав президент.

Втрати РФ

Росіяни втрачають на фронті велику кількість особового складу - 30-35 тисяч людей на місяць. Володимир Зеленський переконаний, що РФ не встигає мобілізувати людей.

"Чи вирішать вони йти на велику мобілізацію? Я не можу сказати. Поки що вони боялися таких кроків і йшли тільки на контрактування людей за великі гроші. Чому ми так сенситивно реагуємо на зняття санкцій? Тому що це гроші. А гроші – це не тільки танки. Ніхто танками вже не воює. Гроші – це дрони. Гроші – це люди. Люди – це контракти. І якщо немає в них грошей на контракти, у них зменшуються сили", додав президент.

Зеленський розкрив втрати РФ / фото: Главред

Позика для України

Україна потребує позики від Євросоюзу. Якщо це не вдасться, українська армія буде недофінансована. Також буде недофінансоване виробництво далекобійних дронів, дронів-перехоплювачів та систем протиповітряної оборони.

"Це ризик для всіх. Це ризик для європейської безпеки. Я вважаю, що ніякого краху не буде і європейці вирішать і це питання", - пише Зеленський.

Про джерело: Le Monde Le Monde Французька щоденна Вечірня газета головним редактором є Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральним директором - Ерік Ізраелевич. Ле Монд була заснована Юбером Бев-Мері за розпорядженням Шарля де Голля в 1944 році. Перший номер газети вийшов 19 грудня 1944 року. З 19 грудня 1995 року газета доступна онлайн, повідомляє "Вікіпедія".

