"Вибори" до Держдуми на Донбасі та в Криму – поза законом: Україна жорстко попередила Росію про удар

У МЗС закликали Захід не визнавати вибори до Держдуми Росії / ZN.UA

Офіційний Київ висловлює протест у відповідь на дії Росії щодо проведення виборів до Держдуми на територіях окупованих Криму та Донбасу. Незаконні заходи розцінюються як порушення територіальної цілісності та суверенітету України. Причетні до подібної діяльності нестимуть відповідальність згідно з українськими законами. Захід повинен посилити санкції проти Росії і заявити про нелегітимність виборів до російського парламенту в цілому. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ.

У тексті заяви дипломатичного відомства, який опубліковано у п'ятницю, 17 вересня, йдеться про те, що Росія, діє в порушення норм міжнародного законодавства. Підключення до російського виборчого процесу жителів окупованих Криму і Донбасу не тільки спотворить результати виборів, але й поставить їх легітимність під сумнів. Причому мова йде про вибори до Держдуми в цілому.Читайте такжеЧому Росія захотіла переселяти до себе жителів Донбасу

"Залучення до голосування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території у Донецькій і Луганській областях, як і майже 1,5 млн виборців, які наразі проживають у тимчасово окупованому Криму, суттєво спотворить результати виборів до Держдуми РФ і в цілому ставлять під сумнів їх легітимність", - зазначають в МЗС.

Крім того, Київ попереджає, що всі, хто причетний до проведення протизаконного виборчого процесу на тимчасово окупованих територіях України, будуть притягнуті до відповідальності згідно з діючими нормами українського законодавства.

Також Україна закликає Захід виступити із засудженням дій Росії, заявити про нелегітимність виборів до Держдуми в цілому, і посилити санкційний режим щодо Москви.

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Читайте также"Росія у Криму і на Донбасі - окупант": Кулеба розкритикував "виборчі каруселі" у ОРДЛО"Закликаємо іноземні держави і міжнародні організації рішуче засудити незаконні дії РФ, чітко заявити про невизнання результатів виборів на тимчасово окупованих територіях України і нелегітимність сформованої таким чином Державної Думи РФ, посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, зокрема шляхом розширення щодо неї санкцій", - підкреслили в Міністерстві закордонних справ України.

Вибори до Держдуми Росії

У Службі безпеки України заявили, що ватажки російських незаконних збройних формувань "ЛДНР" 9 вересня запустили діяльність з роздачі паспортів Росії на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Як сказали в спецслужбі, подібні дії пов'язані з виборами до російської Держдуми.

Метою Росії є участь у виборчому процесі до Держдуми, який відбудеться з 17 по 19 вересня, осіб, що отримали російські паспорти і проживають на Донбасі.

Спікер Банкової Сергій Никифоров уточнив, що "російські вибори до Держдуми" на окупованому Донбасі незаконні. На юридичному і політичному полі вони нічого не значать. Київ таких процесів не визнає, а українські громадяни можуть проголосувати на подібних "виборах" у тому випадку, якщо це потрібно для їх безпеки.

У Європарламенті закликали Євросоюз не визнавати вибори до Держдуми Росії у тому випадку, якщо в рамках виборчого процесу будуть фальсифікації. У цій ситуації Брюсселю потрібно буде вивчити можливість відсторонення Москви від діяльності в міжнародних організаціях.