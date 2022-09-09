ЗСУ потрібно повернути Куп'янськ і ліквідувати точку забезпечення військ РФ на Харківщині – Подоляк

Куп'янськ - стратегічний транспортний вузол, який використовує РФ для перекидання своїх військ - Подоляк / Колаж Вікіпедія, Офіс президента, УНІАН

Збройним силам України важливо звільнити окупований Куп'янськ, оскільки місто залишається стратегічною точкою, шляхом якої йде забезпечення всього угруповання військ Росії у Харківській області. Після його деокупації потрібно буде думати, куди рухатися далі - на північному або південному напрямку. Подальші маневри будуть спрямовані на розрізання угруповання військ окупантів, щоб не дати їм можливості перекидати резерви. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В інтерв'ю 24 каналу він розповів про те, що конкретно через захоплений Куп'янськ йде постачання військ РФ і перекидання резервів з їх територій. Ключовий транспортний вузол потрібно повернути.

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За його словами, потім треба буде думати, в якому напрямку рухатися далі. Мета - розрізання російського окупаційного угруповання і блокування їніх можливостей для подальшого пересування резервів.

"Куп'янськ – це ключове стратегічне місце, через яке йде все харківське угруповання російських військ. Вони отримують через нього і поповнення, і резерви. Це головний транспортний вузол, який треба буде забирати. Таким чином, ми розрізатимемо угруповання російських військ, й не давати їм можливість працювати у режимі постійного пересування резерву як такого. Це ключові елементи на карті, якщо ми говоримо про Куп'янськ", - пояснив ситуацію Подоляк.

Також він додав, що на Харківщині триватиме зачистка.

"Я думаю, у Харкові йде і буде йти абсолютно планова зачистка території від нелюдів, які там знаходяться", - підкреслив Михайло Подоляк.

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області

Армія України веде контрнаступальну військову операцію на Харківщині. Бійці вибивають окупантів РФ з тимчасово захоплених ними українських територій. Офіційно підтверджено звільнення Балаклії та інших населених пунктів.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов 8 вересня заявив, що ЗСУ у Харківській області звільнили понад 20 населених пунктів. Операція триває.

В Інституті вивчення війни підкреслили, що сили оборони України змогли досягти дуже серйозного прогресу під час контрнаступу у Харківській області. На думку аналітиків, йде наступ на захоплений росіянами Куп'янськ. Місто на кордоні з РФ можуть звільнити протягом 72 годин.

Дивитись відео ТСН - сили оборони України звільнили Балаклію

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