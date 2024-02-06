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Зміна відносин із союзниками: Кулеба прокоментував ймовірну відставку Залужного

Юрій Берендій
6 лютого 2024, 17:29
За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, можливе звільнення Валерія Залужного з посади головкома ЗСУ не вказує на розкол у військових зусиллях України.
Зміна відносин із союзниками: Кулеба прокоментував ймовірну відставку Залужного
Кулеба оцінив наслідки можливої відставки Валерія Залужного / Колаж Главред, фото: УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що очікуване військово-політичне перезавантаження в Україні не вплине на відносини Києва з різними західними партнерами. Цю заяву він зробив під час спільного брифінгу з очільником МЗС Португалії Жуау Гомешем Кравіньйо в Києві.

"Я не думаю, що будь-які зміни в уряді можуть вплинути на відносини з нашими партнерами", – висловив переконання міністр закордонних справ України.

Дмитро Кулеба зазначив, що президент України Володимир Зеленський має конституційне право звільнити головнокомандувача ЗСУ, якщо вважатиме це за необхідне. Він також відзначив, що кадрові рішення у військово-політичному керівництві не вказують на розкол у питанні військових зусиль України.

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"У нас можуть бути дискусії про тактику всередині команди, але ми всі об’єднані навколо стратегічної мети: розгрому Росії в Україні, відновлення територіальної цілісності й суверенітету. Навколо мети немає жодних дискусій", – наголосив Кулеба.

Ймовірна відставка Залужного

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в останні кілька днів в Україні та за кордоном активно обговорюють чутки про можливе звільнення генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. Президент Володимир Зеленський особисто відреагував на ці чутки, заявивши, що Україні потрібне перезавантаження і зміна керівництва.

Звільнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного може спровокувати негативну реакцію серед українського населення, включаючи як цивільних громадян, так і військовослужбовців. Це рішення може мати наслідки, які використає Москва для своїх цілей. Про це повідомляє видання Washington Post.

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, на даний момент не має жодних документів, які підтверджували б відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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війна в Україні відставка Залужного
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