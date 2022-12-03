Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки - Арахамія

Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки / Колаж фото Facebook Арахамія, Генштаб ЗСУ

Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки та сісти з РФ за стіл переговорів. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він назвав умови, які потрібно виконати задля цього:

покинути територію України;

виплатити репарації;

покарати всіх воєнних злочинів;

добровільно здати ядерну зброю.

Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки / скриншот

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росії потрібно надати гарантії в майбутній системі безпеки в Європі. Це нібито буде необхідно, коли Кремль почне мирні переговори з Києвом.

Переговори України та Росії

Президент Володимир Зеленський раніше чітко заявляв, що Україна не вірить будь-яким заявам країни-агресора Росії про "переговори". Тому Київ продовжуватиме проводити військову операцію для звільнення своїх територій, які захопили ворожі війська.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що контрнаступ сил оборони України триватиме і взимку. За його словами, ЗСУ не можуть зупинитися, інакше Захід втомиться від війни, а Росія просуватиме тему "діалогу" на своїх умовах.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков сказав, що поки ніяких переговорів Москви і Києва не може бути. Він звинуватив Україну в нібито "небажанні говорити з Росією", але не сказав, що Росія прикривається "діалогом", щоб отримати паузу і потім піти в новий наступ на українську державу.

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