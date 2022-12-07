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Війська РФ вийдуть з України і повинні будуть відійти від кордону на 50-100 кілометрів - Подоляк

7 грудня 2022, 20:36
Розв'язана Росією війна проти України навряд чи зупиниться на кордонах 1991 року, вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Подоляк, ВСУ
Війська Росії поступово відступлять до кордонів 1991 року - Подоляк / Колаж Офіс президента, 93-тя ОМБр Холодний Яр

У ході війни Росії проти України російські окупанти поступово відступлять до кордонів 1991 року. Однак військові дії не зупиняться, оскільки для Києва важливо, щоб прикордоння з країною-агресором Росією було демілітаризовано. Загарбники змушені будуть відступити на 50-100 кілометрів від кордону. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що війна триватиме, швидше за все, без застосування зброї масового ураження. Окупанти відступлять до міжнародно визнаних кордонів України станом на 1991 рік.

"Я вважаю, що буде чітка конвенційна війна, під час якої Росія буде поступово відступати до кордонів 1991 року", - вважає Подоляк.

Втім, на думку чиновника, війна після цього не зупиниться. Україна зацікавлена в димілітаризації прикордонної з Росією ділянки. Тому окупантам доведеться відійти на 50-100 кілометрів від кордону.

"Тому російські військовослужбовці повинні будуть відійти на кілометрів 50-100 від кордону. Так будуть далі розвиватися події війни", - підкреслив Михайло Подоляк.

Війна Росії проти України

У Financial Times раніше опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що інтереси Заходу і України в питанні перемовин з Росією можуть розійтися.

Західний світ побоюється застосування Москвою ядерної зброї у разі спроби ЗСУ звільнити Крим військовим шляхом. Журналісти навели цитату президента Володимира Зеленського, який підкреслив, що Україна не має наміру вести перемовини з Росією.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що світу з Путіним говорити вже нема про що. Директор Росії втратив політичні перспективи у своїй країні. Єдиний шанс РФ не розвалитися - провести зміну еліт.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Путін не зацікавлений у реальних перемовинах з Україною. Глава Кремля проводить дії, спрямовані на посилення війни і нанесення шкоди мирним українцям.

Дивіться відео ТСН - Україна посилює кордон з Білоруссю

Інші новини:

війська Росії Михайло Подоляк Офіс президента війна Росії та України
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