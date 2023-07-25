Сама винна: у Білому домі жорстко розпекли Росію після атаки дронів на Москву

В адміністрації США наголосили, що "це війна, яку розпочала Росія", і нагадали про удари РФ по цивільних об’єктах в Україні.

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У Білому домі прокоментували удар дронів по Москві/ колаж: Главред, фото: соцмережі, УНІАН

У Білому домі прокоментували атаку бойових безпілотників на центр Москви і зазначили, що це наслідок війни, яку розв’язала країна-агресорка Росія проти України. У той же час там наголосили, що Кремль може зупинити цю війну в будь-який момент, якщо виведе російську окупаційну армію з України.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-Пє’р під час пресбрифінгу у Вашингтоні, повідомляє "Укрінформ". Коли журналісти попросили її прокоментувати атаку безпілотників на Москву, вона сказала: "Це війна, яку розпочала Росія".

Жан-П’єр нагадала, що Росія уже впродовж понад 15 місяці систематично завдає ударів по цивільних об’єктах в Україні.

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"Росія бомбардувала порт в Одесі, вбивши й поранивши українських цивільних, зруйнувавши об’єкт історичної спадщини ЮНЕСКО… та знищивши десятки тисяч тонн зерна, яке призначалося для інших країн по всьому світу", – наголосила речниця Білого дому.

Вона зазначила, що США не підтримували удари українських військових по території країни-агресорки Росії, але в той же час додала, що Крим – це територія України. Жан-П’єр наголосила, що Сполучені Штати та інші партнери продовжуватимуть надавати Україні все необхідне, щоб вона могла боротися за свою свободу і суверенітет.

Атака дронів на Москву 24 липня

Вранці у понеділок, 24 липня, в різних районах Москви пролунали гучні вибухи. Місто атакували дрони. Було пошкоджено будівлю поруч з Міністерством оборони РФ, ще один дрон потрапив в Московський бізнес-центр. У російському Міноборони заявили, що в атаці дронів на Москву винна Україна.

Пізніше стало відомо, що атака дронів на Москву 24 липня була спецоперацією ГУР. Всі запущені розвідкою безпілотники досягли столиці країни-агресорки Росії. Кількість дронів не уточнюється.

Також пізніше повідомлялося, що російська ППО зганьбилася, адже Панцир-С1 на даху МО РФ не збив дрон, що летів за 300 метрів. ЗРК "Панцир-С1", розміщений на даху штаб-квартири російського Міноборони наприкінці 2022 року, як і раніше, перебуває там.

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