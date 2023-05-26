У Пекіні наполягають на потребі пошуку "політичного рішення" для завершення війни.

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Китай озвучив неочікувану причину війни РФ проти України/ 93 ОМБр Холодний Яр, ua.depositphotos.com

У Китаї заявили, нібито до війни країни-агресорки Росії проти України призвів "прояв проблем, що накопичилися в управлінні безпекою Європи".

Таку заяву виголосила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін під час брифінгу, коментуючи візит китайського дипломата з "політичного врегулювання" Лі Хуейя до столиці Німеччини. При цьому речниця китайського МЗС зазначає що повномасштабне вторгнення РФ в Україну є "трагедією, якої можна було б уникнути".

"Є болючі уроки, над якими повинні серйозно замислитися всі сторони. Українська криза, по суті, є проявом проблем, що накопичилися в управлінні безпекою Європи. Китай завжди виносить власне незалежне рішення, виходячи із суті питання", – заявила Мао Нін.

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Вона, уже традиційно для КНР, зазначила, нібито потрібно шукати "політичне рішення" ситуації, що склалася. Речниця МЗС Китаю закликала до "миру і переговорів".

Варто зазначити, що у Пекіні неодноразово заявляли, нібито мають нейтральну позицію у війні Росії проти України, але при цьому часто називають війну "конфліктом" і розвивають стосунки з Москвою.

Війна в Україні

Під ранок п'ятниці, 26 травня, по всій території України була оголошена повітряна тривога через ракетну атаку російських окупантів. У Києві та Дніпрі прогриміли вибухи, працювали сили протиповітряної оборони. У Дніпрі було пошкоджено два будинки та автомобіль, спалахнула пожежа на двох приватних підприємствах – її вже вдалося погасити.

Російський правозахисник Марк Фейгін зазначав, що ЗСУ повинні підштовхнути РФ до падіння режиму російського диктатора Володимира Путіна і до повного розвалу держави-окупанта. Якщо не вдасться здобути повну перемогу над Кремлем, то нинішня війна точно буде не останньою.

Раніше російський соціолог, автор книг Ігор Ейдман зазначав, що у країни-агресорки Росії зараз справді усе погано з ресурсами – як з людськими, так і з озброєнням. І це позначилося на ході війни. РФ сама оголила свої кордони, адже не очікувала удару по своїй території. Проте зміцнити свій кордон Росії буде важко, адже для цього не вистачає ресурсів.

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