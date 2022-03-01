Зеленський про переговори з РФ: "Поки немає результату, який хотіли б отримати"

Володимир Зеленський / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський оцінив результати переговорів делегацій України і РФ на кордоні з Білоруссю.

Як підкреслив він в ході вечірнього брифінгу, після повернення української делегації будуть вироблені кроки для підготовки другого етапу переговорів.

Разом з тим глава держави звернув увагу на те, що попередній результат не є тим, який хотіла б отримати Україна.

"Поки у нас немає такого результату, який ми хотіли б отримати. Росія заявила свої позиції, від нас прозвучали зустрічні пункти - щоб завершити війну. Деякі сигнали ми отримали. Коли делегація повернеться до Києва, проаналізуємо почуте і тоді будемо визначатися, як переходити до другого раунду переговорів", - сказав Зеленський.

На його думку, була видна синхронізація обстрілів з переговорним процесом.

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"Я вважаю, що таким нехитрим способом Росія намагається тиснути. Не втрачайте часу. Таку тактику ми не сприймаємо", - сказав президент України.

Переговори України з РФ

Нагадаємо, у понеділок, 28 лютого, відбулися перші переговори України та Росії щодо ситуації з військовим конфліктом Москви і Києва.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк сказав, що делегації визначили пріоритетні теми, за якими намітили деякі рішення. Сторони вирушили у свої столиці для консультацій

Представник РФ Мединський заявив, що сторони "знайшли деякі точки, за якими можна прогнозувати спільні позиції". Наступна зустріч має відбутися на польсько-білоруському кордоні найближчими днями.