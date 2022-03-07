Військовий експерт оцінив шанси Білорусі вступити у війну на боці РФ

Участь Білорусі у війні з Україною - ймовірність є, вважає Леонід Поляков / УНІАН

Військовий експерт, ексзаступник Міністра оборони України Леонід Поляков у інтерв'ю Главреду прокоментував ймовірність вступу білоруської армії у війну з Україною на боці РФ.

Так, думка експерта виявилася неоднозначною. Він вважає, що президент Білорусі потенційно готовий до цього, щоб "врятувати свою шкурку".

Втім баланс сил у бік Росії це, ймовірно, не сильно змінить.

"Він [Лукашенко] може послати білорусів у бій проти українців. Але самі білоруські військові не дуже вмотивовані - вони ніколи не брали участь у бойових діях (навіть у миротворчих операціях), тому поки що це [участь і війні проти України] - під питанням", - заявив Поляков.

При цьому він зазначив, що яким би не було рішення Лукашенка щодо вступу у війну, побічно він вже сприяє військовій агресії на території України: "Інша справа у тому, що Лукашенко дозволив, аби з її території відбувалася агресія проти України, то, безумовно, він за це заплатить".

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Подальша участь або не участь Білорусі у війні поки здається досить примарною.

"Невідомо на що далі його підштовхне Путін, але сподіваюся, що наші дипломати і розвідка ці варіанти вже опрацьовують", - підсумував Леонід Поляков.

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