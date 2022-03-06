Внутрішня ситуація в Білорусі не повинна дозволити Лукашенку вступити в цю війну - МВС

Лукашенко буде "петляти" і далі - радник глави МВС Вадим Денисенко / Фото Reuters

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що Білорусь найближчим часом не вступить у війну з Україною на боці РФ.

"Я сподіваюся на те, що внутрішня ситуація в Білорусі не повинна дозволити Лукашенку вступити в цю війну. Якщо не буде якогось глибинного, неймовірного просто тиску з боку Путіна, я думаю, що Лукашенко буде "петляти" і надалі", - заявив Денисенко.

Радник підкреслив, що серед чоловічого населення Білорусі зараз панічні настрої - чоловіки призовного віку масово залишають країну і виїжджають за кордон. "Вони здійснюють втечу з країни, тому що бояться, що їх будуть направляти в Україну", – пояснив Денисенко.

Також він підкреслив, що Лукашенко, ймовірно, береже свою армію - вона нечисленна, з низьким бойовим духом, і бойових частин там дуже небагато.

Втім Денисенко не поспішає скидати Білорусь з рахунків - якщо навіть ті нечисленні війська, що є у Лукашенка, почнуть військові дії, таке "поповнення" у ворожих рядах буде для України досить відчутним: "Станом на даний момент я думаю, що ймовірність того, що Лукашенко береже свої частини... потрібно розуміти, що їх небагато, Білоруська армія, вона, відносно невелика і демотивована, боєздатних частин там насправді не дуже багато. Хоча в нашій ситуації плюс 5-10 тисяч людей – це теж досить серйозно".

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