Білорусь утримується від активних військових дій проти України, але допомагає Росії - Подоляк

Путін Лукашенко / Reuters

На сьогоднішній день Республіка Білорусь утримується від активних військових дій проти України.

Лукашенко відмінно розуміє наслідки такого кроку, тому намагається витримувати нейтральну позицію, розповів радник Офісу президента Михайло Подоляк.

"Лукашенко є членом Союзної держави. Там є ряд певних зобов'язань. В рамках них Білорусь дозволила провести активні навчання росіян на своїй території і дала їм у користування аеродромну і тилову інфраструктуру", - зазначив Подоляк.

Також радник ОП підкреслив, що саме з білоруських аеропортів окупанти вели вогонь по українських позиціях.

Раніше повідомлялося, що на територію Білорусі РФ перекидає ракетні комплекси радянського зразка Точка-У, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Відзначається, що близько 30 тактичних ракетних комплексів Точка-У виїхали з військового аеродрому в Мачулищах (Білорусь). При цьому на машинах не було ні номерів, ні умовних позначень.

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