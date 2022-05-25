Воєнний стан в РФ та ситуація в Придністров'ї: наскільки правдива інформація розвідки США

Американська розвідка завжди робить доповіді по найгіршому сценарію, щоб можна було готуватися.
Американська розвідка завжди робить доповіді по найгіршому сценарію, аби можна було готуватися. Про це під час чату на Главреді заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній, відповідаючи на питання про те, на скільки правдива інформацію розвідки США про воєнний стан в РФ, військові дії на території Придністров'я і затяжну війну.
"Що стосується коридору до Придністров'я, це ж росіяни хотіли провернути ще в 2014 році. Але тоді у Росії нічого не вийшло. Зараз теоретично вона теж, напевно, так хоче. Але тут, як в анекдоті-дай Бог, щоб наші бажання збігалися з нашими можливостями. Про який коридор до Придністров'я може йти мова, якщо російські війська відсуваються українськими силами з-під Харкова, якщо вони фактично нічого не можуть зробити на Донбасі з того, що планували?",- зазначив експерт.
За його словами, Росія не може вийти навіть на адміністративні кордони Донецької області (з Луганською областю поки у них виходить, тому що вона не була так укріплена, як Донецька; українці вісім років готувалися і чекали того, що росіяни підуть на Донецьку область).
"У Придністров'ї, насправді, ситуація ще сумніша, ніж у Білорусі. Придністров'я-це фактично сухопутний "острів", оточений з двох сторін Україною і Молдовою. Вісім років Придністров'я не може провести ротацію військ, завезти нову техніку, провести ремонт, тому що після 2014 року Україна відмовила Росії в транзиті через українську територію. Тобто там застаріла радянська техніка і реальних миротворців до 3 тисяч осіб. Так, Росія може спробувати перекинути туди десант літаками. Але як вони туди летіти будуть, якщо вся ця територія закрита нашими системами ППО? Від кордону з Україною до Тирасполя всього 20 км, тобто гаубицями, які є у нас, якщо припече, можна точно знищувати військову інфраструктуру Придністров'я, просто артилерійським полком",- вважає Тарас Загородній .
Також, на його думку, можлива мобілізація в Придністров'ї, навіть там можуть окопатися російські війська, але сил протистояти сучасному озброєнню України І них немає.
"Так що все це - жест відчаю Росії і спроба розтягнути наші сили для того, щоб Україна не могла сконцентруватися на швидкому звільненні Херсонської, Донецької та Харківської областей", - підсумував він.
Війська Росії в Придністров'ї
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент Молдови Майя Санду зажадала негайно вивести війська Росія з Придністров'я.
Санду зазначила, що російська армія порушує нейтралітет Республіки.
"Сьогодні немає неминучої загрози залучення Молдови у військовий конфлікт, ми нейтральна країна, але для цього ми закликаємо до негайного виведення російських військових з території Придністров'я, тому що їх присутність порушує наш нейтралітет", - заявила вона під час виступу в Європейському парламенті.
Як пояснила Санду, влада Молдови хоче мирного вирішення конфлікту в Придністров'ї і робить все можливе для цього.
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