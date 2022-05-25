Воєнний стан в РФ та ситуація в Придністров'ї: наскільки правдива інформація розвідки США

Тарас Загородній висловився про ситуацію в Придністров'ї / УНІАН

Американська розвідка завжди робить доповіді по найгіршому сценарію, аби можна було готуватися. Про це під час чату на Главреді заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній, відповідаючи на питання про те, на скільки правдива інформацію розвідки США про воєнний стан в РФ, військові дії на території Придністров'я і затяжну війну.

"Що стосується коридору до Придністров'я, це ж росіяни хотіли провернути ще в 2014 році. Але тоді у Росії нічого не вийшло. Зараз теоретично вона теж, напевно, так хоче. Але тут, як в анекдоті-дай Бог, щоб наші бажання збігалися з нашими можливостями. Про який коридор до Придністров'я може йти мова, якщо російські війська відсуваються українськими силами з-під Харкова, якщо вони фактично нічого не можуть зробити на Донбасі з того, що планували?",- зазначив експерт.

За його словами, Росія не може вийти навіть на адміністративні кордони Донецької області (з Луганською областю поки у них виходить, тому що вона не була так укріплена, як Донецька; українці вісім років готувалися і чекали того, що росіяни підуть на Донецьку область).

"У Придністров'ї, насправді, ситуація ще сумніша, ніж у Білорусі. Придністров'я-це фактично сухопутний "острів", оточений з двох сторін Україною і Молдовою. Вісім років Придністров'я не може провести ротацію військ, завезти нову техніку, провести ремонт, тому що після 2014 року Україна відмовила Росії в транзиті через українську територію. Тобто там застаріла радянська техніка і реальних миротворців до 3 тисяч осіб. Так, Росія може спробувати перекинути туди десант літаками. Але як вони туди летіти будуть, якщо вся ця територія закрита нашими системами ППО? Від кордону з Україною до Тирасполя всього 20 км, тобто гаубицями, які є у нас, якщо припече, можна точно знищувати військову інфраструктуру Придністров'я, просто артилерійським полком",- вважає Тарас Загородній .

Також, на його думку, можлива мобілізація в Придністров'ї, навіть там можуть окопатися російські війська, але сил протистояти сучасному озброєнню України І них немає.

"Так що все це - жест відчаю Росії і спроба розтягнути наші сили для того, щоб Україна не могла сконцентруватися на швидкому звільненні Херсонської, Донецької та Харківської областей", - підсумував він.

Війська Росії в Придністров'ї

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент Молдови Майя Санду зажадала негайно вивести війська Росія з Придністров'я.

Санду зазначила, що російська армія порушує нейтралітет Республіки.

"Сьогодні немає неминучої загрози залучення Молдови у військовий конфлікт, ми нейтральна країна, але для цього ми закликаємо до негайного виведення російських військових з території Придністров'я, тому що їх присутність порушує наш нейтралітет", - заявила вона під час виступу в Європейському парламенті.

Як пояснила Санду, влада Молдови хоче мирного вирішення конфлікту в Придністров'ї і робить все можливе для цього.

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