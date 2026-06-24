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Угорщина поставила під загрозу євроінтеграцію України та Молдови — Politico

Олексій Тесля
24 червня 2026, 01:06
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Угорщина виступила проти надсилання спільного листа до Європейської ради та Європейської комісії.
Угорщина перенесла переговори з Києвом
Угорщина перенесла переговори з Києвом / Колаж: Главред, фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Призупинено рішення, необхідне для процесу вступу України до ЄС
  • Раніше Київ і Кишинів досягли важливого етапу інтеграції

Угорщина призупинила ухвалення одного з ключових процедурних рішень, необхідного для відкриття подальших переговорних кластерів у процесі вступу України та Молдови до Європейського Союзу.

Як повідомили два неназвані дипломати ЄС виданню Politico, раніше Київ і Кишинів досягли важливого етапу інтеграції: 15 червня країни ЄС одноголосно підтримали запуск першого офіційного переговорного кластера для обох країн.

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До цього подібні рішення тривалий час блокувалися колишнім прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який послідовно виступав проти прискореного вступу України до ЄС.

Після відкриття першого етапу Україна та Молдова заявили про плани перейти до наступних розділів переговорів уже до середини липня. Однак цей графік опинився під загрозою зриву.

У вівторок Угорщина виступила проти надсилання спільного листа до Європейської ради та Європейської комісії, який мав закріпити єдину позицію всіх 27 країн ЄС щодо подальшого просування переговорів. Будапешт виявився єдиною державою, яка заблокувала ініціативу, що вимагає повного консенсусу.

За словами дипломатів, питання буде знову розглянуто наступного тижня. У Politico зазначають, що така позиція відповідає обережному підходу прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадьяра до перспектив членства України в Євросоюзі.

Європейська комісія
/ Інфографіка: Главред

Євроінтеграція України — важлива заява ЄС

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна та Молдова продовжать процес євроінтеграції у своєму темпі, реалізуючи необхідні реформи.

За її словами, після відкриття першого переговорного кластера кожна країна-кандидат самостійно відповідає за подальший прогрес.

"Як тільки відкрився перший кластер, кожна країна-кандидат несе відповідальність за себе. Оскільки вони мають проводити реформи — і вони мають проводити різні реформи, залежно від того, про яку країну-кандидата ми говоримо", — зазначила фон дер Ляєн.

Вступ України до ЄС — новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна продовжує демонструвати значну прихильність ідеї вступу до Європейського Союзу, водночас Києву необхідно змінити "останні негативні тенденції" у боротьбі з корупцією та прискорити реформи у сфері верховенства права.

Нагадаємо, у Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського Союзу та відкрити всі переговорні кластери.

Раніше повідомлялося, що Україна готова тимчасово відмовитися від частини пільг ЄС, щоб прискорити вступ до Союзу, заявив віце-прем’єр з питань європейської інтеграції Тарас Качка.

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Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

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