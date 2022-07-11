У "Слузі народу" розповіли про подальшу долю медіахолдингу Ахметова

Яка доля медіахолдингу Ахметова / УНІАН

Відмова відомого бізнесмена Ріната Ахметова від свого медіабізнесу на користь країни зовсім не означає створення державного ТБ-холдингу, а мова йде лише про передачу частот для мовлення, повідомила в ефірі Радіо НВ заступник голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

"Що таке ліцензії? Це - фактично кнопка в телевізорі, це радіочастотний ресурс, який держава розподіляє. Тобто ліцензію, очевидно, передадуть до Нацради з питань телебачення і радіомовлення, тому що це регулятор, який розподіляє частоти. І все що може зробити Нацрада це виставити (частоти-ред.) на конкурс для інших мовників", - пояснила Кравчук.

Держава не контролюватиме інші активи Ахметова, запевнила народна обраниця.

"Мова не йде про передачу якоїсь техніки, ні авторських прав, ні будівель - тільки ліцензії. Що фактично означає закриття цього медійного холдингу. І про онлайн-медіа, зверніть увагу, так і написано - просто закриваються. Оскільки для онлайн-медіа жодних ліцензій не потрібно, й нічого здавати", - зазначила депутат.

Такий крок Ахметова свідчить про те, що телевізійний бізнес є для олігархів насамперед інструментом політичного впливу, впевнені в "Слузі народу".

"Навіть у кращі часи рекламний ринок України занадто малий, щоб утримувати таку кількість загальнонаціональних каналів. Теоретично, в майбутньому, коли відновиться рекламний ринок, медіа можуть стати бізнесом. Але зараз рекламного ринку немає взагалі. У Ахметова просто немає ресурсів платити за цей медійний актив, з якого немає політичного впливу. Це наслідок, в тому числі, закону про олігархів", — підсумувала нардеп.

"Це тільки підтверджує, коли ми схвалювали закон про олігархів і додавали медійну частину до цього закону, ми мали рацію, що олігархи це розцінюють не як бізнес, а як інструмент для політичного впливу. Зараз інструмент політичного впливу в них відсутній. Тому що зараз воєнний стан, немає виборів, немає на кого тиснути своїми програмами або інформаційними повідомленнями", — підкреслила вона.

Ахметов залишає медіа - "імперію"

11 липня стало відомо, що український бізнесмен Рінат Ахметов виходить із медійного бізнесу.

"Я прийняв вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних та супутникових телевізійних ліцензій наших каналів та від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа", - заявив Ахметов у своїй заяві.

Він уточнив, що це пов'язано з набуттям чинності закону про олігархів.

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