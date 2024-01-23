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Чому допомога Україні від ЄС зменшується: глава МЗС Польщі назвав причини

Юрій Берендій
23 січня 2024, 18:24
Міністр закордонних справ Польщі зазначив, що уряди європейських країн занадто повільно розгортають виробничі потужності для допомоги Україні.
Чому допомога Україні від ЄС зменшується: глава МЗС Польщі назвав причини
Глава МЗС Польщі назвав причину зменшення допомоги від ЄС для України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента

Україна терміново потребує боєприпасів і засобів для захисту міст та об'єктів інфраструктури. Водночас, уряди європейських держав не можуть швидко розгорнути виробничі потужності для допомоги Україні. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Мене хвилює, що ми все ще можемо бути такими ж, як десять років тому. Тобто, знову керуватися логікою запізнілих дій. Це направду терміново – допомогти Україні боєприпасами і засобами захисту їхніх міст і критичної інфраструктури (від російських атак із повітря – ред.). Я намагаюся наголошувати на актуальності цих питань", – зазначив Сікорський.

Глава польського МЗС зазначив, що причина в зменшенні військової допомоги від країн-членів Європейського Союзу перш за все технічна.

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"Наскільки мені відомо, справжня причина полягає в тому, що виробничі потужності зростають недостатньо швидко. Уряди повинні були скласти довгострокові контракти для компаній півтора року тому. А для створення нових виробничих ліній потрібен час. Мені сказали, що все запускається просто "з коліс", – зауважив голова МЗС Польщі.

Однак за його словами, це все відбувається недостатьо швидко. Саме тому, за словами Радослава Сікорського, потрібно знайти шляхи виходу із цієї ситуації і допомогти Україні відновити її територіальну цілісність.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в ЄС можуть реформувати Європейський фонд миру з якого країнам-членам ЄС компенсовували вартість поставленої Україні зброї, в спеціальний військовий фонд для надання допомоги Україні.

Голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель зазначив, що Україна може отримати доступ до заморожених російських активів, і країни-члени ЄС мають політичну згоду на використання цих коштів.

Водночас, в ЄС готові вжити рішучих заходів в разі вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана під час голосування за надання чергового пакету допомоги для України.

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Євросоюз військова допомога
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