У Раді планують конфіскувати майно російських юросіб

Нардепи доопрацьовують закон.
Лідери фракцій Ради зібралися на засідання і планують конфіскувати майно російських юросіб. У погоджувальній раді парламенту беруть участь всі фракції, крім ОПЗЖ.
Як пише УП з посиланням на співрозмовників у депутатському корпусі, лідери фракцій домовилися найближчими днями зібрати Верховну Раду для прийняття 8 законів.
"Зокрема, хочемо прийняти закон про конфіскацію всього майна юридичних осіб РФ на користь держави. Закон ще сируватий, ми його будемо доробляти", - розповіли виданню.
Також Дмитро Разумков повідомив, що підготовлено звернення від Верховної Ради до Євросоюзу щодо негайного прийняття України в ЄС за спеціальною процедурою та звернення до Генеральної Асамблеї ООН з вимогою виключити РФ з Ради Безпеки ООН.
Вторгнення Росії в Україну
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.