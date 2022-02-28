У Раді планують конфіскувати майно російських юросіб

Верховна Рада / УНІАН

Лідери фракцій Ради зібралися на засідання і планують конфіскувати майно російських юросіб. У погоджувальній раді парламенту беруть участь всі фракції, крім ОПЗЖ.

Як пише УП з посиланням на співрозмовників у депутатському корпусі, лідери фракцій домовилися найближчими днями зібрати Верховну Раду для прийняття 8 законів.

"Зокрема, хочемо прийняти закон про конфіскацію всього майна юридичних осіб РФ на користь держави. Закон ще сируватий, ми його будемо доробляти", - розповіли виданню.

Також Дмитро Разумков повідомив, що підготовлено звернення від Верховної Ради до Євросоюзу щодо негайного прийняття України в ЄС за спеціальною процедурою та звернення до Генеральної Асамблеї ООН з вимогою виключити РФ з Ради Безпеки ООН.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

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В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.