В ОП розповіли про наступний раунд переговорів з Росією

Дата стане відомою після доопрацювань в підгрупах.
Дата наступного раунду переговорів Росії та України стане відомою після доопрацювань в підгрупах і реакції російської сторони на концепт запропонованого Києвом договору безпеки.
Про це повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк у коментарі УП.
"Перше. Прямо зараз йдуть очні консультації в підгрупах: у військовій і юридичній. Деталізація важлива. Друге. Дата наступного раунду буде ясна після доопрацювань в підгрупах і реакції російської сторони на концепт договору. Третина. Вже є перша позитивна реакція опонентів-готовність радикально припинити вогонь на чернігівському та Київському напрямках. Що дозволить вирішити суттєві гуманітарні проблеми", - сказав Подоляк.
Переговори України та Росії в Стамбулі
Про новий раунд переговорів у Туреччині стало відомо напередодні.
За словами учасника української делегації Давида Арахамії, початок переговорів "змістився в часі через логістичні проблеми".
Переговори в Стамбулі почалися приблизно о 10: 30 за київським часом і тривали більше 3 годин.
На проміжному брифінгу учасник української делегації, радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв про інтенсивні консультації з кількох важливих питань. Зокрема, делегації обговорювали договір про міжнародні гарантії безпеки для України.
"Тільки з цим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібно Україні", - заявляв Подоляк.
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