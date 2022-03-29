В ОП розповіли про наступний раунд переговорів з Росією

Подоляк розповів про новий раунд переговорів / ОПУ

Дата наступного раунду переговорів Росії та України стане відомою після доопрацювань в підгрупах і реакції російської сторони на концепт запропонованого Києвом договору безпеки.

Про це повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк у коментарі УП.

"Перше. Прямо зараз йдуть очні консультації в підгрупах: у військовій і юридичній. Деталізація важлива. Друге. Дата наступного раунду буде ясна після доопрацювань в підгрупах і реакції російської сторони на концепт договору. Третина. Вже є перша позитивна реакція опонентів-готовність радикально припинити вогонь на чернігівському та Київському напрямках. Що дозволить вирішити суттєві гуманітарні проблеми", - сказав Подоляк.

Переговори України та Росії в Стамбулі

Про новий раунд переговорів у Туреччині стало відомо напередодні.

За словами учасника української делегації Давида Арахамії, початок переговорів "змістився в часі через логістичні проблеми".

Переговори в Стамбулі почалися приблизно о 10: 30 за київським часом і тривали більше 3 годин.

На проміжному брифінгу учасник української делегації, радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв про інтенсивні консультації з кількох важливих питань. Зокрема, делегації обговорювали договір про міжнародні гарантії безпеки для України.

"Тільки з цим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібно Україні", - заявляв Подоляк.

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