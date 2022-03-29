РФ спробує виграти другу фазу війни: стратег з безпеки розповіла, як саме

Українські військові в Київській області / Reuters

Україна інформаційно перемогла в першій фазі війни проти Росії. Але зараз почалася вже друга фаза, яку агресор буде намагатися виграти щосили.

Як в Facebook повідомила голова Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки любов Цибульська, що ворог робитиме більше постановочних історій про нібито знущання над полоненими росіянами.

За її словами, мета подібних інформаційних операцій - дискредитація українських військових і зменшення поставок озброєнь із західних країн.

"Україна інформаційно виграла першу фазу війни. Ми знали їх тактику, ми розуміли, як їй протидіяти з першого дня. Однак зараз багато інформаційні воїни втомилися, багато хто не бачить швидкого результату від своїх дій і втрачають запал. Західні країни теж почали відходити від шоку, втрачати цікавість. Страждання і біль українців для багатьох поступово стають нормою. Тобто українці-виснажені, партнери - менш пильні і зацікавлені. У цьому випадку починається період більш складних інформаційних операцій", - пояснила глава відомства.

Також Цибульська підкреслила, що Україна зацікавлена в тому, щоб російські військові самі здавалися в полон. Дотримання Женевської конвенції - це не тільки зобов'язання перед усім цивілізованим світом, а й елементарно спроба врятувати своїх від страждань.

Крім того, таким чином збільшується обмінний фонд.

"Українська армія дуже детально проінструктована щодо поводження з полоненими. Якщо ви дивитеся допити, ви бачите, як наші військові в абсолютній більшості випадків професійно допитують всіх тих, хто здався в полон. Тому зараз дуже важливо донести це західним партнерам. Росії потрібно позбавити нас озброєння і виграти другу фазу війни. Залишити нас без підтримки. Один на один з пораненим мстивим чудовиськом. Тому таких фейків буде все більше і більше", - додала вона.

читайте такожЯдерна зима: що буде зі світом, якщо Путін натисне свою кнопку, і де можна сховатисяНагадаємо, російський воєначальник Ігор Гіркін, також відомий під військовим псевдонімом Ігор Стрєлков, визнав, що війна Володимира Путіна проти України мала неприємні наслідки. Ветеран армії і колишній офіцер ФСБ підтвердив, що Україні вдалося дати відсіч Росії.

Читайте також: