У Латвії назвали "ганебним" блокування Німеччиною постачання гаубиць для України

У Латвії розкритикували блокування Німеччиною постачання гаубиць для України / sargs.lv

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс різко розкритикував позицію Німеччини з приводу ситуації навколо України.

Латвійський чиновник в інтерв'ю Bild заявив, що політика Німеччини щодо Росії "жодною мірою не відповідає вимогам НАТО, ЄС і партнерів".

Також він назвав великою помилкою рішення Берліна "передати Україні польовий госпіталь, але не озброєння".

"Я повинен сказати, що блокада естонських гаубиць для України сприймається як ганебна позиція у всіх трьох країнах Балтії, а також у всіх державах Північної Європи. Ми вважаємо, що кожна країна має право на самооборону. Якщо ви забороняєте кому-небудь отримувати Засоби захисту, ви не підтримуєте мир, а якраз навпаки", - заявив Міністр оборони Латвії.

Що чекає Росію після вторгнення в Україну?

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомляло, що якщо Росія піде на сценарій військового вторгнення на територію України, ЄС можуть відключити країну від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT. Санкції можуть бути введені і проти великого російського бізнесу.

У США підтвердили, що Вашингтон розглядає всі можливі варіанти санкцій проти Росії на випадок вторгнення в Україну. Мова йде, в тому числі, і про відключенні Москви від SWIFT. Штати спростували інформацію преси з Німеччини про те, що на Заході відмовилися від запуску таких заходів.

У Конгресі США з'явився новий законопроект, який передбачає санкції проти Росії за військове вторгнення в Україну. У документі вказується, що обмеження спрямовані проти оточення президента Путіна, газопроводу Північний потік-2, фізичних осіб і на відключення Росії від SWIFT.