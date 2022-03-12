"В елітах зріє бажання позбутися нинішнього господаря Кремля": Гудков розповів про настрій в РФ

Володимир Путін / Reuters

Колишній депутат Держдуми, полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков розповів про настрої серед російських еліт і про те, як президент РФ Володимир Путін рятується від фізичної ліквідації з боку.

"В елітах, ймовірно, зріє бажання позбутися нинішнього господаря Кремля. Частина верхівки - вона ж і війну почала - вже спалила мости, їй вже нічого втрачати. Частина - в жаху, звичайно, знаходиться. Там є інше слово: на "а" починається, на "е" закінчується, "х" посередині – ось вони всі в цьому стані знаходяться. І вони дійсно хотіли б, напевно, змістити Путіна. А тепер ми задаємо Вам просте запитання. Вам, Байдену, Макрону, Джонсону і всій європейській верхівці: а ви можете це зробити?" - сказав він в ефірі "Україна 24".

Гудков переконаний, що ніхто ні поза РФ, ні всередині її зараз не може ліквідувати Путіна.

"За моєю оцінкою, це неможливо. Тому що Путін прекрасно це розуміє. І те, що він навіть з Шойгу і Лавровим зустрічається за столом на відстані 8-9 метрів – про це говорить: я сильно сумніваюся, що він боїться, що вони на нього начихають килимом. Дуже сильно сумніваюся, що саме в цьому полягає його страх", - вважає він.

Також, за словами Гудкова, після війни в Грузії в 2008-му році Путін, побоюючись помсти за вбивства ні в чому не винних громадян, подвоїв свою охорону і істотно посилив заходи безпеки.

"Тоді навіть депутатів перед зустріччю з президентом РФ проганяли через 5 кордонів безпеки, їх, за висловом Гудкова, "шмонали жорстко". Що зараз діється - я навіть уявити не можу. Тому "хотіти" і "могти" – це, на жаль, різні речі", – підкреслив Гудков.

читайте такожПерехоплено план РФ щодо встановлення контролю над УкраїноюЗа його словами, в той час, коли серед громадян РФ підтримка дій Путіна дійсно висока, то еліти всі розуміють і бажали б позбутися чинного президента.

"Сьогодні Путіна підтримує, грубо кажучи, бидломаса, яка досить численна. Але еліти все розуміють. Там якраз підтримка Путіна - зовсім інша. Якщо прості, зомбовані громадяни підтримують політику Кремля на рівні 69-70 %, то серед еліт співвідношення становить 80 до 20%, де 80% – категорично проти. Але ці 80% нічого не можуть зробити", – додав Гудков.

Нагадаємо, військові країни-агресора, які нині стверджують, що думали про навчання, коли незаконно перетинали кордон з Україною, знали про майбутнє вторгнення в Україну ще в січні поточного року. А безпосереднє бойове розпорядження про нанесення ударів по українських населених пунктах вони отримали ввечері напередодні вторгнення.

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