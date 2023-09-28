Помер легендарний актор і виконавець ролі Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера

У Великобританії на 83-му році життя помер легендарний актор Майкл Гембон, найбільше відомий за роллю чарівника Альбуса Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера.

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Майкл Гембон помер у лікарні від нападу пневмонії / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

У віці 82 років помер актор Майкл Гембон, відомий в тому числі за роллю Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Він помер у лікарні після нападу пневмонії.

"Ми спустошені, повідомляючи про втрату сера Майкла Гембона", - йдеться в заяві сім'ї актора. Вони повідомили, що він помер у лікарні після перенесеного запалення легенів в оточенні рідних і близьких.

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Майкл Гембон народився в Ірландії 19 жовтня 1940 року. Він розпочав кар'єру як актор театру, виступав на сцені Королівського національного театру. Найбільшу популярність Гембону принесла роль професора Альбуса Дамблдора в шести з восьми фільмах про Гаррі Поттера. Актор також зіграв у фільмах "Сонна лощина" та "Госфорд-парк", серіалах "Мегре", "Емма" і "Доктор Хто".

Гембон чотири рази був нагороджений телепремією BAFTA як найкращий актор (1987, 2000, 2001, 2002), був номінований на премії "Еммі" (2002) та "Золотий глобус" (2003).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Англії помер шотландський актор, комедіант і письменник Роббі Колтрейн (Ентоні Роберт Макміллан) - найбільше відомий за роллю Геґріда в"потерріані".

До того в Англії на 99-му році життя помер відомий британський артист Леслі Філліпс, якого нинішнє покоління кіноглядачів знають по озвучці розподіляє капелюхи у фільмах про малолітнього чарівника Гаррі Поттера.

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