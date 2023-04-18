"Зміцнює мир у всьому світі": глава Міноборони Китаю обурив цинічною заявою про Путіна

Китайський міністр оборони Лі Шанфу назвав російського диктатора "видатним державним лідером".

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Китайський Міністр оборони похвалив Путіна за "мир у всьому світі" / колаж фото Вікіпедія, скріншот з відео

Китайський міністр оборони Лі Шанфу оскандалився своєю заявою про російського диктатора Володимира Путіна, який розв'язав криваву війну проти України. Він назвав "директора" країни-агресорки "видатним державним лідером". Про це повідомляє Blomberg.

Він також відзначив теплі відносини між Пекіном і Москвою і похвалив Путіна за "важливий внесок у просування миру і розвитку по всьому світу".

Варто відзначити, що ці слова глави Міноборони Китаю не включили в репортажі місцевих ЗМІ.

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Журналісти Blomberg стверджують, що намагалися взяти коментар у пресслужби Міноборони Китаю, але їм у цьому відмовили.

Китай може поставити зброю Росії

Дискусії про можливі поставки Китаю зброї країні-агресору Росії для війни проти України виникли в американській пресі ще в лютому. Державний секретар США Ентоні Блінкен у коментарі NBC підтвердив інформацію, згідно з якою Пекін думає над тим, чи постачати Москві зброю, а держави вже ведуть відповідні переговори.

Президент США Джо Байден сказав, що Китай навряд чи серйозно озброїть РФ.

"Я не очікую... великої ініціативи з боку Китаю з надання зброї Росії", - зазначив глава Білого дому і попередив Пекін про серйозні санкції у разі розвитку подібного сценарію.

Директор ЦРУ Вільям Бернс також зазначив, що Китай роздумує над можливістю передачі зброї Росії, але Пекін рішення ще не прийняв. На думку Бернса, Сі Цзіньпін спостерігає за війною в Україні і вже встиг "протверезіти" від того, що побачив на полі бою.

13 квітня журналісти The Washington Post опублікували матеріал, в якому, посилаючись на один зі "злитих документів Пентагону" повідомили, що американська розвідка перехопила повідомлення Служби зовнішньої розвідки РФ, в якому йшлося про згоді Китаю передати летальну зброю Росії. У статті американського видання зазначено, що Пекін вважав за краще залишити цю інформацію в таємниці.

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