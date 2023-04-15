"Будуть використовувати не як звичайні танки": Жданов-про те, навіщо окупантам старі Т-55 на фронті

Російські окупанти можуть закопувати танки по саму вежу і використовувати як стаціонарну артилерію.

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Окупанти використовуватимуть Т-55 не як звичайні танки / колаж фото Вікіпедія, Главред

У Росії серйозні проблеми з військовою технікою. Ворог вже відправив на фронт дуже старі танки Т-55, які були випущені в 1958-1979 роках. Однак окупанти застосовуватимуть їх не як звичайні танки для наступу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Він не виключив, що російські окупанти будуть закопувати ці танки.

"Росія вже дістає танки Т-55. Швидше за все, ми потім зможемо знайти укріпрайони з них, коли танки закопують по саму вежу і використовують в якості вогневих засобів, стаціонарної артилерії, а не в якості маневрених засобів, як зазвичай застосовуються танки", - сказав Олег Жданов.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, раніше в Мережі з'явилося відео, на якому видно цілий ешелон зі старими російськими танками серії Т-54 і Т-55. Моніторингова група повідомила, що ці танки перекидають на фронт в Україну з міста Арсеньєв (Приморський край).

Це відео обговорили навіть у програмі російського пропагандиста Соловйова. Запрошений "експерт" навіть пофантазував про те, що з російських постаментів можна зняти танки Т-34 і укомплектувати "цілу танкову дивізію".

Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на це і жорстко потролив росіян. Він зазначив, що тепер "повинні бути сильно налякані" танки Abrams, Leopard і Challenger, які Захід передає Україні, щоб знищувати ворога і звільняти наші території.

"Після того, як Росія почала розконсервацію своїх танків Т-54, випущених в кінці 1940-х років, вони також вирішили створити дивізію Т-34 часів Другої світової війни. План полягає в тому, щоб зняти їх з постаментів у містах по всій країні. Abrams, Leopard і Challenger тепер повинні бути сильно налякані", – написав Резніков.

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