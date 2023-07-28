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Україна може втратити 50% аграрного потенціалу: Кущ пояснив, що буде із урожаєм цього року

Юлія Куришко
28 липня 2023, 14:43 оновлено 28 липня, 14:52
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Експерт пояснив, що зараз для України в пріоритеті стоїть питання в довгостроковій мотивації фермерів і розвитку аграрного сектора.
Україна може втратити 50% аграрного потенціалу: Кущ пояснив, що буде із урожаєм цього року
Кущ розповів, що станеться із цьогорічним урожаєм / колаж: Главред, фото: facebook/oleksandr.kubrakov, Facebook Олексій Кущ

В інтерв'ю Главреду економічний експерт Олексій Кущ розповів, що буде із урожаєм цього року попри атаки Росії по портовій інфраструктурі в Одесі.

"Основна проблема не в урожаї цього року, тому що за рахунок зернової ініціативи вдалося вивезти зерно довоєнного врожаю, яке було накопичено на складах. А зерно врожаю 2022-2023 року поступово вивезуть через так звані маршрути солідарності", - пояснює Кущ.

Економічний експерт додав, що зараз питання стоїть в довгостроковій мотивації наших фермерів і розвитку аграрного сектора.

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"Потихеньку вивезти те, що накопичилося і вже вирощено, в принципі, не проблема. Навіть якщо якась невелика частина буде зіпсована. Питання в перспективі на найближчі роки. У нинішній ситуації з логістикою, державною політикою, фермери, особливо дрібні і середні, повністю втрачають мотивацію вирощувати зерно. Як я вже сказав, у 2024 році Україна може втратити 50% свого аграрного потенціалу. І це - основний ризик, який потрібно розглядати", - розповів Олексій Кущ.

РФ атакує порти в Одесі: що відомо

Нагадаємо, що на Одещині у порту росіяни знищили 60 тисяч тонн зерна. Через російську ракетну атаку по порту Чорноморська в Одеській області знищено 60 тисяч тонн зерна. Зерно мали відправити "зерновим коридором" ще два місяці тому.

В ISW розкрили, чому Росія посилює атаку по українських портах. влада Кремля намагається створити відчуття терміновості повернення до Чорноморської зернової ініціативи, посилюючи атаку по українських портах.

Гуменюк розповіла, чому росіяни намагаються атакувати портову інфраструктуру Одеси. Армія РФ хоче максимально ускладнити ситуацію на південній частині фронту.

Росія в Одесі знищила зернові термінали. Були атаковані порти, які задіяні в роботі зернового коридору. В результаті удару були пошкоджені резервуари і причал Одеського порту.

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