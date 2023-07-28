Україна може втратити 50% аграрного потенціалу: Кущ пояснив, що буде із урожаєм цього року

Експерт пояснив, що зараз для України в пріоритеті стоїть питання в довгостроковій мотивації фермерів і розвитку аграрного сектора.

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Кущ розповів, що станеться із цьогорічним урожаєм / колаж: Главред, фото: facebook/oleksandr.kubrakov, Facebook Олексій Кущ

В інтерв'ю Главреду економічний експерт Олексій Кущ розповів, що буде із урожаєм цього року попри атаки Росії по портовій інфраструктурі в Одесі.

"Основна проблема не в урожаї цього року, тому що за рахунок зернової ініціативи вдалося вивезти зерно довоєнного врожаю, яке було накопичено на складах. А зерно врожаю 2022-2023 року поступово вивезуть через так звані маршрути солідарності", - пояснює Кущ.

Економічний експерт додав, що зараз питання стоїть в довгостроковій мотивації наших фермерів і розвитку аграрного сектора.

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"Потихеньку вивезти те, що накопичилося і вже вирощено, в принципі, не проблема. Навіть якщо якась невелика частина буде зіпсована. Питання в перспективі на найближчі роки. У нинішній ситуації з логістикою, державною політикою, фермери, особливо дрібні і середні, повністю втрачають мотивацію вирощувати зерно. Як я вже сказав, у 2024 році Україна може втратити 50% свого аграрного потенціалу. І це - основний ризик, який потрібно розглядати", - розповів Олексій Кущ.

РФ атакує порти в Одесі: що відомо

Нагадаємо, що на Одещині у порту росіяни знищили 60 тисяч тонн зерна. Через російську ракетну атаку по порту Чорноморська в Одеській області знищено 60 тисяч тонн зерна. Зерно мали відправити "зерновим коридором" ще два місяці тому.

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