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"Мені приємно": Буданов іронічно відреагував на звинувачення у "теракті" та "арешт" у Москві

Ангеліна Підвисоцька
21 квітня 2023, 17:02 оновлено 21 квітня, 17:13
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Кирило Буданов заявив, що цей "арешт" є показником хорошої роботи української розвідки.
Кирилл Буданов, горит Крымский мост
Кирило Буданов іронічно відреагував на свій заочний арешт у Москві / Колаж фото УП, скріншот з відео

Кремль хоче очорнити українське військове керівництво. Лефортовський суд Москви звинуватив керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова у "теракті" та "заочно арештував" його. Про це заявила пресслужба суду, повідомляє Настоящее время.

ФСБ РФ звинувачує Буданова нібито в організації терористичного співтовариства, незаконному обігу зброї та тероризмі.

Російські пропагандисти з ТАСС зазначили, що Буданова "заочно заарештували" нібито через "теракт на Керченському мосту". РФ хоче оголосити голову української розвідки у міжнародний розшук.

відео дня

Реакція Буданова

Голова української розвідки Кирило Буданов вже відреагував на свій "заочний арешт" у Москві. Він навіть зрадів, бо його робота дала свій результат.

"Ви знаєте, скільки часу я вже працюю і якось незручно було, що по мені ніяких рішень там не було. Мені приємно. Це хороший показний нашої роботи, зобов'язуюсь працювати ще краще", - сказав Буданов у коментарі Українській правді.

Нагадаємо, Кирило Буданов заявляв, що війна в Україні закінчиться "у дуже-дуже близькому майбутньому". Він додав, що не просто вірить у це, а знає, коли саме в країні буде мир".

Раніше він повідомляв, що контрнаступ українських військовий йде за чітким планом та графіком. Однак деталі цього плану не будуть поширюватись. Він додав, що у РФ немає потенціалу для проведення стратегічної наступальної операції та найближчим часом не буде.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Кирило Буданов
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