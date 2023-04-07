Прихвостень Путіна нахабно заявив, що РФ хотіла б переговорів, але для них нібито "першочергово варто враховувати позицію Росії".

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Лавров розкотив губу і захотів переговорів з Україною з цинічною умовою/ Міноборони РФ, сайт Кремля

Міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров заявив, нібито РФ не проти переговорів з Україною. Проте він озвучив цинічну умову для їхнього проведення – нібито "перш за все потрібно враховувати позицію Росії".

Заяви від інших країн про те, щоб Росія сіла за стіл перемовин, прихвостень Путіна назвав "досить неохайним прийомом". Про це він заявив під час брифінгу.

Лавров почав молоти нісенітниці про те, що РФ нібито хоче врахування "російських інтересів", які він чомусь називає "законними".

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"І президент (російський диктатор Володимир Путін – ред.), і інші представники РФ не раз говорили, що ми не відмовляємося від переговорів. Але переговори ці можуть бути тільки на основі врахування російських "законних" інтересів, російських "законних" занепокоєнь, які ми довгі-довгі роки викладали, позначали в діалозі з нашими західними колегами, включаючи наші відносини з НАТО", – сказав прихвостень Путіна.

Чи можливі переговори між Україною та РФ

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга заявив, що Україна буде готова до переговорів щодо майбутнього тимчасово окупованого Криму з Росією, якщо ЗСУ проведуть успішний контрнаступ і дійдуть до адмінкордону півострова з Херсонською областю.

Президент Китаю Сі Цзіньпінь 6 квітня зустрівся з президентом Франції Емануелем Макроном. Лідер Китаю заявив, що потрібно відновити мирні переговори для врегулювання "української кризи". Він також уточнив, що переговори потрібно почати "якомога швидше".

У той же час координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що рішення про мирні переговори з Росією має ухвалюватися лише Україною, а ініціювати їх повинен президент Володимир Зеленський.

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