Війська РФ готуються до втечі з Мелітополя, побоюючись наступу армії України - мер

Російські окупанти залишать Мелітополь - Федоров / Колаж РІА Мелітополь, Генштаб ЗСУ

Окупанти розуміють, що під натиском ЗСУ вони не зможуть довго утримувати Мелітополь і готуються піти перед тим, як їх звідти виганятимуть українські війська. На такий сценарій вказують вивезення краденого зерна залізницею і зняття блокпостів в районі. У загарбників через успішні дії армії України серйозні проблеми на Херсонському напрямку, і туди вони можуть перекинути війська. Про це заявив мелітопольський мер Іван Федоров.

У ефірі 24 каналу він розповів про те, що окупанти, які раніше повідомили мелітопольцям про "референдум" щодо "приєднання" Запорізької області до Росії, розуміють провал своїх планів стосовно окупації Мелітополя і нездатність довго стримувати атаки Збройних сил України.

читайте такожХарків та Запоріжжя під загрозою: війська РФ підсилюють свої позиції - МіноборониТому вони перейшли до варіанту жорсткої пропагандистської війни і намагаються силою знайти людей для участі в "референдумі". Спроби марні, проте загарбники перейшли до хитрощів і незрозуміло, скільки це триватиме.

Війська Росії підуть з Мелітополя

Як вважає Федоров, довго російських окупантів у Мелітополі не буде. Є дві ознаки, які вказують на такий варіант розвитку подій – вивезення зерна залізницею, і залишення блокпостів у Мелітопольському районі.

"Є декілька ознак, що вони не будуть довго у Мелітополі. Перша - вивезення краденого зерна залізницею, так швидше. Друга - вони "знялися" з блокпостів в районі, вони є тільки у Мелітополі і біля доріг державного значення", - пояснив Федоров.

Також він підкреслив, що армія України створила дуже серйозні проблеми росіянам у Херсонській області. Тому ворог має намір перегрупувати свої сили і спробувати утримати під контролем тимчасово захоплену Херсонщину.

Ситуація в окупованому Мелітополі

У травні мелітопольський мер Іван Федоров заявив, що українські спецслужби, військові та партизани провели успішну спецоперацію у Мелітополі, спрямовану на ураження доставки зброї до міста та на інші захоплені РФ території. Робота супроводжується величезними ризиками, проте люди готові чинити опір окупації на такому рівні.

Градоначальник Мелітополя Іван Федоров 6 червня повідомив, що російські війська залишили майже всі блок-пости в окупованому Мелітопольському районі Запорізької області. Загарбники побоюються наступу української армії на тимчасово зайняті ними позиції. У місті заблоковані мобільний зв'язок та інтернет. Федоров очікує на звільнення Мелітополя найближчими місяцями.

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