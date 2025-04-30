Україна вже сьогодні підпише угоду про надра з США - Bloomberg

Україна та США готуються до підписання стратегічної угоди щодо природних ресурсів.

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США та Україна підпишуть угоду, пише Bloomberg / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, cusu.edu.ua, ОП

Коротко:

Україна та США сьогодні можуть підписати угоду про надра

Міністр Свириденко вже вирушила до США

Україна готова підписати угоду зі США щодо природних ресурсів уже найближчими днями, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело, обізнане з переговорами. За словами співрозмовника агентства, проєкт домовленості вже фіналізовано, а підписання може відбутися вже в середу.

У межах угоди планується створення спільного фонду для управління інвестиційними проєктами в Україні. Міністерка економіки України Юлія Свириденко вже прямує до Вашингтона для участі в церемонії підписання, зазначає Bloomberg.

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Про що угода

Документ передбачає створення умов для збільшення інвестицій у гірничодобувну промисловість, енергетику та суміжні технології. При цьому Сполучені Штати визнають прагнення України уникнути конфлікту цієї угоди з її планами вступу до Європейського Союзу - ключовим питанням у переговорах для Києва.

Крім того, згідно з документом, тільки майбутня військова допомога США після підписання угоди зараховуватиметься до американського внеску у фонд. Як зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Вашингтон погодився не включати до цієї угоди десятки мільярдів доларів допомоги, наданої з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко / Фото: Главред

Bloomberg зазначає, що підписання відбувається на тлі зростаючого невдоволення президента США Дональда Трампа затримками у досягненні припинення вогню. Він ставить під сумнів готовність президента РФ Володимира Путіна просуватися до мирного плану, який Трамп прагне реалізувати в перші 100 днів своєї нової адміністрації. У Білому домі повідомили, що Трамп упевнений у досягненні домовленості з Україною щодо стратегічних мінералів.

Угода має "посилити стратегічне партнерство сторін для довгострокової реконструкції та модернізації України у відповідь на широкомасштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії", йдеться в документі.

Втім, два технічні документи, що регламентують роботу фонду, ще не узгоджено, зазначає джерело Bloomberg. У квітні сторони вже підписали меморандум про наміри, після чого тривали технічні узгодження. Домовленість надасть США першочергове право на прибутки, що надходитимуть у спеціальний інвестиційний фонд реконструкції, який контролюватиме Вашингтон.

Рідкоземельні метали / Інфографіка: Главред

Угода про копалини: що варто знати

Раніше цього року спроба підписання угоди зірвалася через конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським і Трампом та віцепрезидентом США Джей-Ді Венсом у Білому домі. Згодом Зеленський зустрічався з американським лідером у Ватикані перед похоронами Папи Римського Франциска.

17 квітня президент США Дональд Трамп під час спільної пресконференції з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні у Білому домі заявив, що США підпишуть з Україною угоду про корисні копалини "наступного тижня".

Як раніше повідомляв Главред, оновлений проект угоди включав жорсткі умови для Києва. Ключовим пунктом угоди є вимога, щоб половина доходів від видобутку корисних копалин та інфраструктури спрямовувалася в інвестиційний фонд під контролем США.

Оновлена версія угоди про українські корисні копалини свідчить про намір керівництва США прибрати до рук Америки всі українські ресурси і заблокувати доступ до них для Європи. Про це пише Bloomberg.

Згідно з чернеткою документа, який отримали журналісти, адміністрація Трампа вимагає "права першої пропозиції" щодо інвестицій в усі інфраструктурні та видобувні проєкти в рамках угоди про партнерство з Україною.

Більше про угоду:

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