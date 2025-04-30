Україна вже сьогодні підпише угоду про надра з США - Bloomberg

Коротко:
- Україна та США сьогодні можуть підписати угоду про надра
- Міністр Свириденко вже вирушила до США
Україна готова підписати угоду зі США щодо природних ресурсів уже найближчими днями, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело, обізнане з переговорами. За словами співрозмовника агентства, проєкт домовленості вже фіналізовано, а підписання може відбутися вже в середу.
У межах угоди планується створення спільного фонду для управління інвестиційними проєктами в Україні. Міністерка економіки України Юлія Свириденко вже прямує до Вашингтона для участі в церемонії підписання, зазначає Bloomberg.
Про що угода
Документ передбачає створення умов для збільшення інвестицій у гірничодобувну промисловість, енергетику та суміжні технології. При цьому Сполучені Штати визнають прагнення України уникнути конфлікту цієї угоди з її планами вступу до Європейського Союзу - ключовим питанням у переговорах для Києва.
Крім того, згідно з документом, тільки майбутня військова допомога США після підписання угоди зараховуватиметься до американського внеску у фонд. Як зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Вашингтон погодився не включати до цієї угоди десятки мільярдів доларів допомоги, наданої з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Bloomberg зазначає, що підписання відбувається на тлі зростаючого невдоволення президента США Дональда Трампа затримками у досягненні припинення вогню. Він ставить під сумнів готовність президента РФ Володимира Путіна просуватися до мирного плану, який Трамп прагне реалізувати в перші 100 днів своєї нової адміністрації. У Білому домі повідомили, що Трамп упевнений у досягненні домовленості з Україною щодо стратегічних мінералів.
Угода має "посилити стратегічне партнерство сторін для довгострокової реконструкції та модернізації України у відповідь на широкомасштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії", йдеться в документі.
Втім, два технічні документи, що регламентують роботу фонду, ще не узгоджено, зазначає джерело Bloomberg. У квітні сторони вже підписали меморандум про наміри, після чого тривали технічні узгодження. Домовленість надасть США першочергове право на прибутки, що надходитимуть у спеціальний інвестиційний фонд реконструкції, який контролюватиме Вашингтон.
Угода про копалини: що варто знати
Раніше цього року спроба підписання угоди зірвалася через конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським і Трампом та віцепрезидентом США Джей-Ді Венсом у Білому домі. Згодом Зеленський зустрічався з американським лідером у Ватикані перед похоронами Папи Римського Франциска.
17 квітня президент США Дональд Трамп під час спільної пресконференції з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні у Білому домі заявив, що США підпишуть з Україною угоду про корисні копалини "наступного тижня".
Як раніше повідомляв Главред, оновлений проект угоди включав жорсткі умови для Києва. Ключовим пунктом угоди є вимога, щоб половина доходів від видобутку корисних копалин та інфраструктури спрямовувалася в інвестиційний фонд під контролем США.
Оновлена версія угоди про українські корисні копалини свідчить про намір керівництва США прибрати до рук Америки всі українські ресурси і заблокувати доступ до них для Європи. Про це пише Bloomberg.
Згідно з чернеткою документа, який отримали журналісти, адміністрація Трампа вимагає "права першої пропозиції" щодо інвестицій в усі інфраструктурні та видобувні проєкти в рамках угоди про партнерство з Україною.
Більше про угоду:
- "Ми не країна сировини": Зеленський зробив заяву про угоду з США про мінерали
- РФ запропонувала США частку рідкісних мінералів з окупованих територій - NBC News
- Трамп зробив нові заяви про угоду щодо мінералів і Зеленського: подробиці
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